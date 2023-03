Geheime Gästeliste mit Motsi Mabuse und Angela Merkel: Wen König Charles ohne Kameras treffen will

Im Schloss Bellevue richtet der Bundespräsident am Mittwochabend ein Staatsbankett für König Charles aus. Der Monarch wird drei Tage in Deutschland sein. Auf wen trifft König Charles beim Abendessen? Eine geheime Gästeliste mit Namen ist aufgetaucht. Darauf stehen u.a. Campino, Motsi Mabuse und Angela Merkel.

Zum Dinner am Mittwochabend sind auch Motsi Mabuse (li.) und Angela Merkel (re.) geladen

Vom 29. bis zum 31. März befindet sich König Charles III. (74) nebst Königsgemahlin Camilla (75) auf Deutschland-Besuch, gemeinsam bereisen sie Berlin, Brandenburg und Hamburg. Am ersten Tag steht unter anderem ein feierliches Staatsbankett an, für das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) die beiden ins Schloss Bellevue einlädt. Neben diversen Personen aus der Politik, etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck (53), Finanzminister Christian Lindner (44) sowie Ex-Kanzlerin Angela Merkel (68) und Ex-Bundespräsident Joachim Gauk (83), soll laut auch ein waschechter Punker an der Tafel Platz nehmen: Toten-Hosen-Frontmann Campino!

Staatsbankett beim Bundespräsidenten: Wer von Steinmeier geladen ist

Diese Wahl, sollte sich der Bericht bewahrheiten, überrascht nur auf den erste Blick. Denn Campino setzt sich nicht nur mit diversen Aktionen für Menschenrechte und Benefizzwecke ein, sondern hat immer wieder seine Bewunderung für Queen Elizabeth II. (1926-2022) geäußert. "Für mich ist sie eine ganz tolle Person", hatte Campino noch vor ihrem Tod im Jahr 2022 zur gesagt. "Die Queen ist ein Glücksfall für die Monarchie. 'Live to serve - Leben, um zu dienen', dieses Motto hat sie mit einer bewundernswerten Konsequenz und auch mit einer riesigen Portion Humor durchgezogen."

Auch Motsi Mabuse ist dabei

Ein weiterer ungewöhnlicher Name auf der Gästeliste für das Staatsbankett ist "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (41). "Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen", verriet sie ebenfalls der .

Mabuse ist nicht nur in Deutschland ein Star. Seit 2019 ist sie auch in der Jury der britischen Originalsendung von "Let's Dance", "Strictly Come Dancing". Charles und Camilla sollen große Fans der Show sein. Erst im vergangenen Jahr wurde gemunkelt, dass eine Live-Episode im Buckingham Palast gedreht wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz fehlt beim Abendessen

Eine Person, mit der wohl die meisten gerechnet haben, soll laut des jüngsten Berichts derweil fehlen: Demnach könne Bundeskanzler Olaf Scholz (64) nicht am Staatsbankett zu Ehren des neuen britischen Königs teilnehmen.