AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Gehaltsliste von ARD und ZDF veröffentlicht: So viel verdienen die Sender-Chefs

Gehaltsliste von ARD und ZDF veröffentlicht: So viel verdienen die Sender-Chefs

Die ARD hat die Gehälter ihrer Intendantinnen und Intendanten offengelegt – und die Zahlen sorgen für Diskussionen. WDR-Chef Tom Buhrow verdiente 2024 am meisten, gefolgt von SWR-Intendant Kai Gniffke und ZDF-Chef Norbert Himmler.
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der ehemalige WDR-Intendant Tom Buhrow
Der ehemalige WDR-Intendant Tom Buhrow © Henning Kaiser/dpa

Die ARD hat die Gehälter ihrer Intendantinnen und Intendanten offengelegt – und die Zahlen sorgen erneut für Diskussionen. Während über die Zukunft des Rundfunkbeitrags gestritten wird, zeigt sich: In den Chefetagen der Öffentlich-Rechtlichen wird weiter üppig verdient.

Gehälter: Tom Buhrow verdiente am meisten

Mit einem Jahresgehalt von 427.900 Euro führt Tom Buhrow, der Ende 2024 als WDR-Intendant ausschied, die Liste der Spitzenverdiener an. Sein Einkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 15.000 Euro. Zusätzlich erhielt er laut ARD 25.600 Euro an Aufwandsentschädigungen und Sachbezügen.

Sechsstelliges Gehalt für alle Intendanten

Auf Platz zwei folgt Kai Gniffke (SWR) mit 392.530 Euro Jahresgehalt. Den dritten Platz belegt ZDF-Intendant Norbert Himmler, der mit 382.560 Euro ebenfalls zu den Top-Verdienern zählt.

Auch die weiteren Intendantinnen und Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender verdienen durchweg sechsstellig:

  • Katja Wildermuth (BR): 340.267 Euro
  • Ralf Ludwig (MDR): 280.750 Euro
  • Yvette Gerner (Radio Bremen): 284.536 Euro
  • Florian Hager (HR): 255.000 Euro
  • Martin Grasmück (SR): 245.000 Euro
  • Ulrike Demmer (RBB): 220.000 Euro


Damit liegt selbst das niedrigste Gehalt noch deutlich über dem Einkommen vieler Spitzenbeamter oder Bundestagsabgeordneter.

RBB-Chefin mit Abstand am unteren Ende

Besonders auffällig ist das Gehaltsgefälle zwischen den Sendern. RBB-Intendantin Ulrike Demmer bildet mit 220.000 Euro das Schlusslicht – ihr Vorgängerin Patricia Schlesinger hatte mit ihren umstrittenen Bezügen einen handfesten Skandal ausgelöst, der bundesweit Empörung hervorrief.

Üppige Zusatzleistungen

Neben den Grundgehältern erhalten viele Intendanten weitere Leistungen – etwa Dienstwagen, Altersvorsorge oder Aufwandsentschädigungen. Deren Höhe unterscheidet sich von Sender zu Sender. Gerade angesichts der laufenden Debatte um den Rundfunkbeitrag und die Effizienz der Öffentlich-Rechtlichen dürfte die neue Transparenz erneut für Gesprächsstoff sorgen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • meingottwalter vor 6 Minuten / Bewertung:

    Viel Geld für wenig Leistung. Gibt eh nur Wiederholungen. Die leben gut von unseren Zwangsabgaben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Haan vor einer Stunde / Bewertung:

    Die ÖRR-Sender sind schon immer ein Selbstbedienungsladen für die Intendanten. Wird Zeit, dass sich das ändert! Hoffnung besteht nur zu der Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt. Sollte dort der AfD Kandidat Ministerpräsident werden, ist der Spuk vorbei. Nur er hat die Eier und kündigt den Knebel-Rundfunkstaatsvertrag! Deswegen hetzen die Zwangsbeitragssender bei jeder Gelegenheit gegen diese Partei.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • eule75 vor einer Stunde / Bewertung:

    Von Zwangsabgabe lässt sich gut leben. Wie in der Politik.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.