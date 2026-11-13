Gefeuerte RTL-Moderatorin spricht über Show-Ende: "Super intensiv"

Als Moderatorin von "Temptation Island" gelang Lola Weippert der endgültige TV-Durchbruch. 2025 wurde sie in der Show jedoch von Janin Ullmann abgelöst. Nun spricht Weippert über ihren überraschenden Exit.

Im Jahr 2021 übernahm Lola Weippert (30) die Moderation von "Temptation Island". Das skandalöse Format katapultierte die Blondine damals in den RTL-Olymp. 2025 beendete der Sender jedoch die Zusammenarbeit und holte stattdessen Janin Ullmann (44) als Nachfolgerin ins Boot. Wie Lola Weippert heute über diesen Wechsel denkt? Die Moderatorin gewährt ehrliche Einblicke.

Lola Weippert über "Temptation Island"-Moderation: "Bin so dankbar"

Warum Lola Weippert nicht mehr bei "Temptation Island" zu sehen ist? Das möchte ein Hörer vom Podcast "Schön laut" wissen, den Weippert gemeinsam mit Vanessa Mai (34) präsentiert. Es sei gut so gewesen, wie es gekommen ist, stellt die 30-Jährige klar. "Janin [Ullmann] macht das super. Man soll doch gehen, wenn's am schönsten ist. Und deswegen: Es war eine tolle Zeit und ich bin so dankbar, dass ich das moderieren durfte."

Die Schwäbin erinnert sich an die Zeit zurück, als RTL ihr das Format "Temptation Island" anvertraut hatte: "Ich habe beim Radio gekündigt, ich hatte keinen neuen Job und ich wusste aber: Mut wird belohnt, das klappt schon!" Ihr Urvertrauen sollte sich auszahlen, denn sie erzählt: "Das war so eine verrückte Fügung: Ich hatte meine letzte 'Morning Show' [beim Radio] und nicht mal eine Woche später durfte ich 'Temptation Island' moderieren."

Bei "Temptation Island" testen Paare die Treue des jeweils anderen. Lola Weippert führte fünf Jahre lang durch das Format – in der Normalo- sowie der VIP-Version. © dpa/RTLZWEI

Ex-RTL-Star zieht Bilanz: "Sollte den Platz freiräumen"

Lola Weippert erinnert sich mit positiven Gefühlen an diese Zeit zurück: "Das war damals halt so der Anfang von allem in der ganzen Moderations-TV-Bubble. Deswegen war es auch ganz, ganz toll und super intensiv." Doch irgendwann kam der Moment, an dem sie sich dabei ertappte, dass dieses Privileg für sie "zu normal" geworden war.

"Und wenn man sich vielleicht auch nicht mehr zu 100 Prozent damit identifizieren kann", meint die 30-Jährige weiter. "[Dann] sollte man dringend den Platz freiräumen für eine Person, die darauf gewartet hat und das super gerne machen würde." Aus diesem Grund hegt Lola Weippert heute keinen Groll – sondern freut sich stattdessen über die beruflichen Chancen, die sich nach ihrem RTL-Exit ergeben haben.