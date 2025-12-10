Gefesselt und ausgeraubt: Ex-Schumi-Manager Willi Weber in Villa überfallen 

Willi Weber hat Schreckliches in seiner Stuttgarter Villa erlebt. Der ehemalige Manager von Michael Schumacher wurde überfallen. Wie geht es ihm?

Für Willi Weber (83) ist ein Horrorszenario wahr geworden. Unbekannte drangen am Dienstagabend in seine Villa in Stuttgart ein, während er zu Hause war. Der ehemalige Rennfahrer und Sportmanager, der unter anderem Michael Schumacher unter Vertrag hatte, berichtet von dem brutalen Überfall.

Gefesselt und ausgeraubt: "Es geht mir beschissen"

Willi Weber wurde von den Räubern gefesselt, mit ihm seien noch weitere Personen in seinem Anwesen gewesen. Mehrere Tresore wurden aufgebrochen. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Willi Weber war Manager von Michael Schumacher. © BrauerPhotos

"Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir. Es geht mir beschissen", sagt Willi Weber zu " ". Einem seiner Bekannten sei es gelungen, sich nach einer Stunde von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Manager von Michael Schumacher

Willi Weber gilt als einer der Entdecker von Michael Schumacher. Er traf den Rennfahrer bereits in den 80er Jahren, erkannte sein Talent und übernahm sein Management. Nach Stationen in der Formel 3 schaffte es Weber, seinen Schützling 1991 in der Formel 1 unterzubringen. Der Rest ist Geschichte, denn bis heute zählt Schumacher zu den erfolgreichsten Rennfahrern aller Zeiten.

Über die Jahre vertrat Willi Weber mehrere bekannte Persönlichkeiten, vor allem aus dem Motorsport. Zu seinen Klienten zählten Stars wie Ralf Schumacher, Timo Schneider, Jutta Kleinschmidt, aber auch das Topmodel Naomi Campbell. 2010 trat er als Manager von Michael Schumacher zurück.

Willi Weber nach Überfall: "Bin völlig unter Schock"

Wie es Willi Weber nach dem Überfall nun geht, lässt sich nur erahnen. Zu "Bild" sagte er: "Ich bin völlig unter Schock." Bleibt zu hoffen, dass der brutale Raub schnell aufgeklärt wird und der ehemalige Promi-Manager das Horror-Erlebnis verarbeiten kann.