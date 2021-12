Geburt überstanden: Sarah Engels gibt Baby-Namen bekannt

DSDS-Vize Sarah Engels ist Mama geworden und gibt kurz nach der Geburt auch den Babynamen bekannt. Das gemeinsame Kind mit Ehemann Julian heißt Solea Liana. Die Sängerin hat mit Exmann Pietro Lombardi bereits einen Sohn.

Baby-News im Hause Engels. Sarah Engels und Ehemann Julian freuen sich über gemeinsamen Nachwuchs. Das teilte die 29-jährige Sängerin via Instagram mit. Am 2. Dezember kam die Tochter zur Welt.

Es ist ein Mädchen: Sarah Engels ist Mama

"Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz", verkündet Sarah Engels. Und nennt auch den Namen des Mädchens: "Unsere kleine Prinzessin Solea Liana Engels."

"Ich hätte mir kein größeres Glück erträumen können", mit diesen Worten hatte Julian im vergangenen Juni die Schwangerschaft seiner Frau bekanntgegeben.

Der Kicker ist seit 2021 mit der Ex von DSDS-Sieger Pietro Lombardi verheiratet.