Gebrochener Arm: Mama Kim Kardashian leidet mit Söhnchen Saint

Saint West (5), der Sohn von Kim Kardashian (40) und Kanye West (44), hat sich den Arm gebrochen. Das hat die Unternehmerin, die unter anderem als Reality-TV-Star bekannt wurde, . Dort erklärt sie auch, dass sie offenbar noch mehr leidet als ihr Söhnchen.

Wer hat häufiger geweint?

Zu einem Bild, das den jungen Saint im Rollstuhl zeigt, fragt Kardashian: "Was glaubt ihr, wer heute mehr geweint hat?" Ihr "Baby" habe sich "heute an mehreren Stellen den Arm gebrochen" und sie sei "nicht okay". Zu einem weiteren Foto, auf dem der Gipsverband von Saint zu sehen ist, schreibt Kardashian zudem: "Armes Baby".

Warum der Junge sich verletzt hat, ist derzeit nicht bekannt. Saint ist das zweitälteste von insgesamt vier Kindern der Unternehmerin und ihres Noch-Ehemannes. Seine Schwester North (8) wurde 2013 geboren, Schwesterchen Chicago (3) 2018 und Brüderchen Psalm (2) kam 2019 zur Welt. Kardashian hat im Februar die Scheidung von dem Rapper eingereicht.