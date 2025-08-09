Gaststars in der 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops": Diese Schauspieler sind dabei

Der Start der 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" rückt immer näher. Aktuell ist die Produktion noch mit dem Dreh der neuen Folgen beschäftigt und es sickern immer mehr Details durch. Die AZ gibt einen Überblick, auf welche Gaststars sich die Zuschauer freuen dürfen.

Der Haupt-Cast von "Die Rosenheim-Cops": Wer darf in der 25. Staffel Gastrollen übernehmen.

Viele Fans der erfolgreichen Krimi-Serie "Die Rosenheim-Cops" können das Ende des Sommers gar nicht mehr abwarten. Wie das ZDF der AZ bestätigt hat, wird die neue Staffel im Herbst TV-Premiere feiern. Schon jetzt ist das Interesse an den brandneuen Folgen sehr hoch, denn es wird der letzte Auftritt von Marisa Burger als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" sein. Andere Schauspieler hingegen werden in dem Format bald ihren Einstand feiern. Die AZ gibt einen Überblick, welche Gaststars der 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" bekannt sind.

Dreh zur 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" in vollem Gange

Bereits Ende März hat die Produktion der neuen Folgen begonnen, seither wird am Set in der Bavaria Filmstadt und im Münchner Umland fleißig gedreht. Mit dabei sind neben Serienliebling Marisa Burger natürlich auch die Hauptdarsteller Max Müller, Karin Thaler, Igor Jeftic und Dieter Fischer. In den vergangenen Staffeln von "Die Rosenheim-Cops" mischten immer wieder bekannte Promis als Gaststars mit, wie etwa "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne (2009), Werbe-Ikone Verona Pooth (2010) oder Kabarettist Harry G (2016 und 2017).

Auch heuer werden wieder zahlreiche VIPs und TV-Stars den Hauptcast unterstützen. Noch sind natürlich nicht alle Gaststars bekannt, aber einige Namen sind bereits durchgesickert. Wer wird in den neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" zu sehen sein?

Alexandra Fonsatti: Von "Alles was zählt" zu "Die Rosenheim-Cops"

Als waschechter Soapstar hat Alexandra Fonsatti eine Rolle in dem Krimi-Format ergattert. Viele Zuschauer werden sie höchstwahrscheinlich aus der RTL-Soap "Alles was zählt" kennen, wo sie von 2019 bis 2024 die Rolle der "Chiara Nadolny" spielte.

Alexandra Fonsatti freut sich auf ihren Gastauftritt bei "Die Rosenheim-Cops". © BrauerPhotos / F.Seidel

"Ich hatte ne coole Zeit bei euch", freute sie sich nach den Dreharbeiten in den sozialen Medien über ihren Auftritt.

Laia Alvarez sorgt mit "Rosenheim-Cops"-Foto für Furore

Mit dabei ist in der 25. Staffel auch Schauspielerin Laia Alvarez. Eine Hauptrolle hat sie bislang noch nicht ergattert, aber man kennt sie aus TV-Produktionen wie "Soko Stuttgart", GZSZ oder "Löwenzahn".

Auch TV-Star Laia Alvarez wird in der 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" mitspielen. © imago/Future Image

Bereits vor Ausstrahlung ihrer "Rosenheim-Cops"-Folge hat sie mit einem Instagram-Foto für Wirbel gesorgt. Darauf war sie mit Co-Star Michaela Weingartner zu sehen, die jede Menge Kritik einstecken musste. In den Kommentaren meldete sich aber auch Regisseur Werner Siebert zu Wort und stellte sich schützend vor die Darstellerin.

Maximilian Neuhäußer hat in München Schauspiel studiert

Zu den etwas unbekannteren Gaststars dürfte Maximilian Neuhäußer gehören. Von 2015 bis 2018 studierte er an der "München Film Akademie". Sein größter Erfolg war bislang seine Rolle als "Sören Hoffmann" in "Alles was zählt". Für 17 Folgen spielte er in der RTL-Soap mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Jetzt kann er bald "Die Rosenheim-Cops" in seine Vita aufnehmen.

Bruno Sauter: Weiterer Soapstar bei "Die Rosenheim-Cops"

Ein weiterer Kollege aus "Alles was zählt" wird ebenfalls in den neuen Folgen der Krimi-Serie dabei sein: Bruno Sauter. Er spielte von 2023 bis 2024 in zehn Episoden der RTL-Daily die Rolle des "Toni Fries".

Bruno Sauter, hier mit der Münchner Tänzerin Tiger Kirchharz, tritt bald in "Die Rosenheim-Cops" auf. © imago/Future Image

2017 war er auch in einer kleinen Rolle neben Elyas M´Bareks im Kinoerfolg "Dieses bescheuerte Herz" zu sehen.

Stephanie Marin: Vom Theater zu "Die Rosenheim-Cops"

Diese Gastdarstellerin dürfte den meisten Fans von "Die Rosenheim-Cops" wahrscheinlich nicht bekannt sein: Stephanie Marin spielt ebenfalls in der 25. Staffel eine Nebenrolle. Die 40-Jährige Münchnerin hat ihr Handwerk an der renommierten Bayerischen Theaterakademie August Everding absolviert. Auf Instagram schreibt sie zu ihrem neuen Job: "Ihr habt mir einen tollen Dreh bereitet mit viel zum Lachen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Rolle von Marisa Burger wird nicht nachbesetzt

Bis die neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" im TV ausgestrahlt werden, müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Das ZDF versüßt die Wartezeit jedoch mit Wiederholungen, die regelmäßig gute Quoten erzielen. Ab Herbst wird sich dann auch die Frage klären, ob Marisa Burger den berühmt-berüchtigten Serientod stirbt oder sich eine Hintertür für ein mögliches Comeback offen hält. Eines ist bereits jetzt klar, wie das ZDF der AZ mitteilt: Ihre Rolle wird nicht nachbesetzt.