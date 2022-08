Gary Busey über die Vorwürfe: "Ich habe niemanden sexuell missbraucht"

Hat Gary Busey zwei Frauen belästigt und begrapscht? Derzeit läuft eine Anklage gegen den US-Schauspieler. Nun äußert er sich erstmals öffentlich: Die Vorwürfe seien falsch und komplett erfunden.

Nachdem bekannt wurde, dass sich Gary Busey (78) einer Anklage wegen sexueller Übergriffe gegenübersieht, meldete sich der US-Schauspieler jetzt zu Wort. "Ich bereue nichts, weil überhaupt nichts passiert ist."

Die Vorwürfe seien komplett erfunden, was auch Augenzeugen bestätigen könnten: "Ich habe niemanden sexuell missbraucht. Meine Ankläger lügen." Zwei Frauen werfen Busey vor, dass er sie betatscht habe. Er behauptet nun, dass der Kontakt zu den Frauen nur rund zehn Sekunden lang dauerte und er dabei nichts falsch gemacht habe.

Was geschah im Doubletree Hotel?

Wie aus hervorgeht, sollen sich die Sexualdelikte am vergangenen Wochenende bei der jährlichen Monster-Mania Convention im Doubletree Hotel in New Jersey zugetragen haben. Laut Polizeibericht ist der Schauspieler wegen zweifachen sexuellen Übergriffs und versuchten sexuellen Übergriffs sowie einer Belästigung angeklagt. Die Ermittlungen seien aber noch in vollem Gange.

Gary Busey ist vor allem für seine Rolle des Buddy Holly in dem Film "The Buddy Holly Story" von 1978 bekannt, für die er damals eine Oscar-Nominierung als bester Schauspieler erhalten hatte. Busey war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Sein Sohn Jake Busey (51) ist ebenfalls als Schauspieler tätig.