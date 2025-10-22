Ganz vertraut: Florian Silbereisen und RTL-Blondine kommen sich näher

Florian Silbereisen zählt zu den erfolgreichsten deutschen Entertainern. Der Strahlemann ist regelmäßig auf den großen Schlagerbühnen und in seiner Rolle als "Traumschiff"-Kapitän zu sehen. Über sein Liebesleben spricht Silbereisen kaum – doch könnte es nun etwa mit einer Kollegin geknistert haben?

Über das Liebesleben von Florian Silbereisen wird viel gemunkelt. Nun zeigt er sich ganz vertraut mit einer hübschen Schauspielerin.

Florian Silbereisen (44) steuert als Schiffskapitän "Max Parger" mit dem "Traumschiff" regelmäßig die schönsten Ziele der Welt an. Neben dem festen Cast bestehend aus Barbara Wussow (64), Collien Fernandes (44) und Daniel Morgenroth (61) begrüßt der Schauspieler wechselnde Gaststars an Bord. Schon bald wird eine besondere Folge über die TV-Bildschirme flimmern – und in dieser zeigt sich Silbereisen an der Seite einer hübschen RTL-Bekanntheit.

"Das Traumschiff" in Südafrika: Gastauftritt von GZSZ-Star Valentina Pahde

Am Neujahrstag 2026 dürfen sich ZDF-Zuschauer auf ein besonderes Schmankerl freuen: "Das Traumschiff" steuert an diesem Tag nämlich Südafrika an, genauer gesagt das Madikwe Wildreservat im Norden des Landes. Für die Episode hat man unter anderem die GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde (30) ins Boot geholt – und die hübsche Blondine schlüpft in die Rolle der Ärztin "Sophia Berg".

Das ZDF beschreibt den Handlungsstrang der Afrikafolge mit den Worten: "Nach einer Notlandung in der Einsamkeit der Savanne kommen sich Sophia Berg (Valentina Pahde) und Max Parger (Florian Silbereisen) näher." Zuschauer dürften schon jetzt gespannt sein, was es mit dieser Ankündigung auf sich hat. Ob sich zwischen den Seriencharakteren etwa romantische Gefühle entwickeln?

Für die Neujahrsfolge von "Das Traumschiff" standen Valentina Pahde (li.) und Florian Silbereisen gemeinsam vor der Kamera. © ZDF/Dirk Bartling

Valentina Pahde über "Traumschiff"-Dreh: "Ein unvergessliches Erlebnis"

Wie auch immer sich die Geschichte von "Max Parger" und "Sophia Berg" entfalten wird – die Schauspielerin ist von den Dreharbeiten in Südafrika jedenfalls überwältigt. Gegenüber verrät die 30-Jährige: "Von einer Kreuzfahrt und dieser Reise habe ich schon immer geträumt: Wunderschöne Landschaften, fesselnde Handlungen und ein tolles Team."

Nach einer Notlandung in der Einsamkeit der Savanne kommen sich "Sophia Berg" (Valentina Pahde) und "Max Parger" (Florian Silbereisen) näher. © ZDF/Dirk Bartling

Über die Zeit am Set (gedreht wurde im April 2025) meint Valentina Pahde: "Es war eine großartige Erfahrung, die ich bald im ZDF mit euch teilen darf. [...] Die Dreharbeiten waren für mich ein intensives und unvergessliches Erlebnis – emotional, spannend und voller schöner Momente." Wie nah die Schauspielerin ihrem Kollegen Florian Silbereisen nun aber wirklich kommen durfte? Das erfahren Zuschauer spätestens am Neujahrstag im ZDF, in der Mediathek bereits früher.