Ganz in Weiß: Rihanna setzt Babybauch modisch in Szene

Rihanna hat bei einem Dinner in Los Angeles erneut ihr modisches Feingefühl unter Beweis gestellt: Mit einem eleganten Zweiteiler lenkte sie den Fokus auf ihren Babybauch.

Rihanna hat ihr Modebewusstsein während ihrer Schwangerschaft einmal mehr bewiesen. Die Sängerin zeigte sich bei einem Abendessen in Los Angeles in einem weißen Zweiteiler von Alaïa. Zu einem Crop-Top mit Kapuze trug sie einen weißen Pailletten-Rock mit auffälliger Polsterung an der Hüfte - eine Silhouette, die an eine Skulptur erinnerte. Ihr Babybauch blieb vollständig sichtbar. Weiße Pumps, eine schmale Sonnenbrille und Diamantschmuck rundeten den Look ab.

Rihanna geht stylisch durch die Schwangerschaft

Es war Rihannas zweiter großer Fashion-Moment am Sonntag. Vor dem Dinner präsentierte sie sich bei einer "Schlümpfe"-Premiere bereits in einem schwarzen Hingucker-Outfit. Auf dem blauen Teppich posierte sie in einem Spaghettiträger-Top mit Spitze, einem voluminösen Rock und einer Lederjacke. An ihrer Seite: Ihre beiden Söhne RZA (3) und Riot (1).

Sie bekommen bald ein weiteres Geschwisterkind. Ihre dritte Schwangerschaft hatte Rihanna bei der diesjährigen Met Gala im Mai bestätigt. Die R&B-Musikerin ließ bei dem Mode-Event ihr Outfit für sich sprechen: Unter ihrem Bustier-Top war ihr Babybauch deutlich zu erkennen. Auch danach setzte sie ihn immer wieder gekonnt in Szene, darunter bei den Filmfestspielen von Cannes. Rihanna trug ein strahlend blaues Kleid mit Cut-Outs - erneut vom Pariser Luxuslabel Alaïa.

Weitere Fashion-Highlights

Auch danach sorgte sie mit ihrem Stilbewusstsein für Aufsehen. Bei der Pariser Fashion Week zeigte sie sich im Rahmen der Männermodewoche in zwei unterschiedlichen Hemden-Looks. Zur AWGE-Show ihres Partners ASAP Rocky (36) erschien sie in einem gestreiften Hemd, das sie am Bauch offen ließ. Ein kurzer Faltenrock, graue Socken und weiße Heels machten das Outfit komplett. Für die Show von Dior Homme setzte sie auf ein enges Hemd in Weiß, eine pistaziengrüne Weste und eine auffällig gemusterte, lange Jacke. Eine getönte Sonnenbrille und eine graue Hose machten den Look perfekt.