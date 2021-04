Gal Gadot präsentiert ihren wachsenden Babybauch

Gal Gadot erwartet ihr drittes Kind. Wie groß der Babybauch der Schauspielerin schon ist? Ein Foto im Badeanzug liefert die Antwort.

Gal Gadot (35, ) erwartet mit ihrem Ehemann, dem niederländischen Unternehmer Yaron Versano (46), Kind Nummer drei. Dass die Schauspielerin auch privat den Titel "Wonder Woman" tragen könnte, bewies sie am Ostersonntag (4. April) mit . Darauf zu sehen: eine konzentrierte Gadot, die im Garten auf einem Sofa arbeitet - in Badeanzug und mit Babybauch.

"Ich arbeite... an zwei großen Projekten", schrieb die Schauspielerin zu dem Schnappschuss. Ob es sich bei ihrer Lektüre um ein neues Drehbuch handelt, womöglich gar zu einer weiteren "Wonder Woman"-Fortsetzung, lies Gadot allerdings offen.

Baby-News bei Instagram: "Es ist wieder so weit"

Dass sie und ihr Ehemann erneut Eltern werden, verriet die 35-Jährige Anfang März bei Instagram. , auf dem Varsano und die beiden Töchter Maya (4) und Alma (9) jeweils eine Hand auf ihren bereits gewölbten Bauch gelegt haben, schrieb Gadot: "Es ist wieder so weit." Seit 2008 ist das Paar verheiratet.

