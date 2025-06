Gailard Sartain: Trauer um langjährigen US-Schauspieler

Gailard Sartain war in den vergangenen Jahrzehnten in unzähligen Filmen und Serien zu sehen. Jetzt ist der Schauspieler in Tulsa verstorben.

Gailard Sartain ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler ist in dieser Woche in seinem Zuhause in der Stadt Tulsa im Bundesstaat Oklahoma eines natürlichen Todes gestorben. Seine Ehefrau Mary Jo Sartain hat den Tod ihres Mannes . Dem Bericht zufolge wurde der Schauspieler 81 Jahre alt.

Gailard Sartain "an Albernheit gestorben"

"Eigentlich ist er an Albernheit gestorben", erzählt Mary Jo Sartain dem Branchenmagazin. Die beiden waren demzufolge 36 Jahre lange verheiratet. Der Schauspieler trat über die Jahrzehnte in zahlreichen Produktionen auf und erlangte insbesondere in den USA in den 1970ern durch die Sendung "Hee Haw" erstmals breitere Bekanntheit. Die Unterhaltungsshow setzte auf eine Mischung aus Country-Musik und Sketchen.

Es folgten zahlreiche kleinere und größere Rollen wie in "Chaos im Camp" und in zwei weiteren "Ernest"-Filmen. Später war er unter anderem in "The Big Easy - Der große Leichtsinn", "Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses", "Grifters", "Grüne Tomaten" und "Stop! Oder meine Mami schießt!" zu sehen. Auch in einer Folge der Simpsons war er im englischsprachigen Original zu hören. Seine letzten Auftritt hatte Sartain in den 2000ern, darunter in "Ali" mit Will Smith (56) sowie in "Elizabethtown" mit Orlando Bloom (48) und Kirsten Dunst (43).

Sartain war für sein komödiantisches Talent bekannt, aber auch froh, später Rollen anderer Art spielen zu können. Der Tageszeitung "Tulsa World" habe er demnach 2017 erklärt, dass wohl niemand es möge, immer nur "als barfüßiger Hinterwäldler" gecastet zu werden. "Als ich also die Möglichkeit hatte, andere Rollen zu spielen, habe ich sie gerne angenommen." Der Film "Mississippi Burning" habe eine Wende gebracht und er sei nicht mehr "nur als lustiger Typ" engagiert worden.

Neben seiner Ehefrau hinterlässt Sartain dem Bericht zufolge seine drei Kinder Sarah, Esther und Ben, seine Enkelin Chloe und seinen Urenkel Teddy.