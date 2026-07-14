Sommer-Highlight unter freiem Himmel mitten in München. Beim Gärtnerplatz Open Air zeigen sich Franz Herzog von Bayern, Brigitte Hobmeier, Kerstin Schreyer, Laura Osswald, Alexander Mazza, Denise Schindler, Konstantin und Anja von Keyserlingk sowie Monica Ivancan.

Während am Wochenende die Klassik-Größen bei Klassik am Odeonsplatz applaudierten, bewies das Gärtnerplatzviertel einmal mehr, dass es das charmante, nahbare Herz der Stadt ist. Das Gärtnerplatz Open Air 2026 lockte bei absolutem Traumwetter die bayerische Society und tausende begeisterte Musikfans an – ganz ohne steife Etikette, dafür mit einer VIP-Dichte, die sich sehen lassen konnte.

Konstantin Graf von Keyserlingk begrüßt VIPs

Veranstalter Konstantin Graf von Keyserlingk freute sich über Franz Herzog von Bayern, Ex-Ministerin Kerstin Schreyer (frisch ausgezeichnet mit dem Bayerischen Verdienstorden), Schauspieler Michael Brandner, die Schauspielerinnen Brigitte Hobmeier, Laura Osswald und Laura Preiss, Radsportlerin Denise Schindler, Moderator Alexander Mazza, Fotokünstler Michael von Hassel mit seiner Frau Kitty, Influencer Alessandro Capasso sowie Model Pia Riegel.

DJ und Klassik-Konzert: Freier Eintritt für Besucher

Die Besucher – der Eintritt war wie immer an beiden Tagen kostenfrei – durften sich wieder über ein abwechslungsreiches musikalisches Programm freuen. Sowohl Fans von Pop als auch Klassik kamen auf ihre Kosten: Am Samstag gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit dem Münchner Kneipenchor, Sounddrift, Paul Wetz und André Dancekowski. Herzstück war dabei der Auftritt von Paul Wetz, der mit Songs wie "Ode an den Bass" und seiner Neuinterpretation von "Geile Zeit" begeisterte.

Zum Ausklang des Abends übernahm André Dancekowski vom "Goldenen Reiter" die Bühne und brachte House, Disco und Münchner Clubkultur auf den Gärtnerplatz. Am Sonntag gestaltete dann traditionell das Staatstheater am Gärtnerplatz sein einziges großes Open-Air-Konzert des Jahres. Auf der Bühne standen das Ensemble des Hauses, renommierte Solistinnen und Solisten sowie das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz.

Mächtig was los: So voll war der Gärtnerplatz am Sonntagabend © Brauer/Goran Nitschke

Das Programm verband große Momente aus Oper, Operette, Musical und Musiktheater und reichte von Klassikern wie "La Traviata" und "Rigoletto" bis zu beliebten Stücken aus "Die lustige Witwe" und "Im weißen Rössl". Die musikalische Leitung übernahm Rubén Dubrovsky, durch den Abend führte Josef E. Köpplinger. Das Programm am Samstag wurde erneut von Anja Gräfin von Keyserlingk moderiert.

"Hierfür schlägt mein Herz"

Erstmals dabei war Schauspielerin Laura Osswald: "Ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr Klavier, meine Tochter spielt ebenfalls Klavier. Ich liebe klassische Musik und finde deshalb Events wie 'Oper für alle' oder eben auch das Gärtnerplatz Open Air großartig. Hierfür schlägt mein Herz."

Denise Schindler mit Babybauch am Gärtnerplatz

Bei Radsportlerin Denise Schindler war das Babybäuchlein nicht mehr zu übersehen. "Klassische Musik soll bekanntlich eine beruhigende Wirkung auf Babys haben", meinte sie schmunzelnd. "Und da die Kleine – es wird ein Mädchen – im Bauch bereits mithört, freut sie sich genauso wie ich über diesen wunderbaren schönen lauen Sommerabend am Gärtnerplatz. Mir geht es wunderbar und ich genieße diese letzten Tage und Wochen vor der Geburt, solange es geht."