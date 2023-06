Gänsehaut-Post! Pink gratuliert ihrer Tochter Willow zum Geburtstag

US-Sängerin Pink gratuliert ihrer Tochter Willow mit rührenden Zeilen und liebevollen Schnappschüssen öffentlich zum Geburtstag. Papa Carey Hart hat den Post kommentiert.

US-Sängerin Pink (43, "Cover Me in Sunshine") gratuliert ihrer Erstgeborenen, Willow Sage Hart, öffentlich zum 12. Geburtstag. Zu zehn Fotos, die die Entwicklung ihrer Tochter von der Geburt bis heute zeigen, liebevolle Zeilen:

"Ach. Mein kleiner Liebling. Mein liebes, einzigartiges, brillantes, seltsames kleines Entlein. Ich liebe dich so sehr. Ich trage dein Herz mit mir (ich trage es in meinem Herzen)", beginnt sie gerührt, um dann zu einer Gänsehaut-Message anzusetzen: "Vergiss nicht, dass du dir das alles ausgesucht hast... und du darfst weiter wählen. Ich liebe deine Entscheidungen. Ich werde hier sein, ganz in der Nähe. Lächelnd mit Stolz und Staunen. Schnapp sie dir, Tiger", schreibt Pink. "Alles Gute zum Geburtstag", schließt sie ihren Post.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Papa Carey reagiert auf den Post

Neben fast 600.000 Likes erntet die Künstlerin jede Menge positiver Kommentare, darunter findet sich auch ein ganz besonderer. Denn Willows Papa und Pinks langjähriger Lebensgefährte gibt ihr ebenfalls Feedback. "Du bist die beste Mutter, die es gibt. Die Kinder werden nicht wissen, wie viel Glück sie haben, bis sie es selbst machen!!!!", schreibt der US-Motocrossfahrer Carey Hart (47) unter dem Post.

Er selbst teilt weitere sieben Lieblingsfotos des Geburtstagskindes und schreibt dazu:

"Wo soll ich nur anfangen? Dieses kleine Mädchen hat mein Leben in den letzten 12 Jahren verändert. Mein 1. Kind, und ich habe mich sofort Hals über Kopf verliebt. Die Liebe, die ein Vater für seine Tochter empfindet, ist etwas, das ich noch nie erlebt habe und das ich nicht erklären kann. Sie hat mich im Laufe der Jahre wachsen und weicher werden lassen. Sie hat mich dazu gebracht, die Welt mit anderen Augen zu sehen und Dinge auf eine Weise zu erleben, wie ich es nie getan hätte", so Hart.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dann wendet er sich an Willow persönlich: "Danke, Willow, für alles, was du bist. Du erstaunst mich täglich und machst mich auch verrückt! Ich kann es kaum erwarten, den Menschen zu sehen, der du im Laufe deines Lebens wirst. Ich glaube wirklich, dass du die Welt verändern wirst. Ich liebe dich von hier bis zum Mond, etwa 10 Millionen Mal, und zurück. Alles Gute zum Geburtstag, Munchkin."

Darauf Pink: "Das brachte mich zum Weinen wie ein Baby", schwärmt sie.

Seit 2001 ein Paar

Alecia Beth Moore, wie Pink gebürtig heißt, und Carey Hart sind mit Unterbrechungen seit 2001 ein Paar und seit 2006 verheiratet. Am 2. Juni 2011 kam ihre Tochter zur Welt, am 26. Dezember 2016 folgte Sohn Jameson Moon Hart (6).