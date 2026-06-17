Gaby Köster sorgt sich um Finanzen: "Rücklagen sind längst aufgebraucht"

Vor 18 Jahren erlitt Gaby Köster einen schweren Schlaganfall. Mühsam musste sich die Komikerin zurück ins Leben kämpfen. Nun gewährt sie Einblicke in ihren aktuellen Alltag – und spricht offen über Themen wie Einsamkeit und finanzielle Sorgen.

Gaby Köster (64) wurde durch Formate wie "Ritas Welt" und "7 Tage, 7 Köpfe" bekannt. Die schlagfertige Kölnerin prägte die Fernsehlandschaft der 90er- und 2000er-Jahre, ehe ein schwerer Schlaganfall im Januar 2008 ihr Leben auf den Kopf stellte. Wie es ihr heute geht und was ihre größten Sorgen sind? In einem Interview gewährt Köster nun ehrliche Einblicke.

Komikerin Gaby Köster: "Macht mir schlaflose Nächte"

Die Zeit nach ihrem Schlaganfall hat Gaby Köster stark geprägt. Dass sie heute wieder am Leben teilhaben kann, sei keine Selbstverständlichkeit: "Die Ärzte gaben keinen Pfifferling mehr darauf, dass ich es überlebe", so Gaby Köster zu "Bunte". "Den Großteil meiner Heilung verdanke ich der Kraft der Spiritualität."

Sie lebe alleine in Köln, male viel und sei oft mit ihrem E-Rolli unterwegs. "Einsam bin ich nicht", stellt Gaby Köster klar. Doch ihre finanziellen Sorgen könne sie nicht leugnen: "Die Rücklagen aus den guten Zeiten sind längst aufgebraucht", so die 64-Jährige. "Ich lebe vom Dispo und habe mein Haus beliehen. Das macht mir wirklich schlaflose Nächte."

"Ein Schnupfen hätte auch gereicht": Gaby Köster schrieb über Schlaganfall

In den 18 Jahren seit ihrem Schlaganfall hat Gaby Köster viele persönliche Einblicke gewährt. 2011 brachte sie das Buch "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" auf den Markt, in dem sie von der mühsamen Rehabilitation erzählte. Dieses wurde im Jahr 2017 sogar verfilmt und mit der Schauspielerin Anna Schudt als "Gaby Köster" besetzt.

Anna Schudt hatte in der Verfilmung von Gaby Kösters Buch die Hauptrolle inne. © imago/Future Image

Nach dem großen Erfolg ihres ersten Buches brachte Gaby Köster in den darauffolgenden Jahren noch weitere Werke auf den Markt. "Die Chefin", ein Roman aus dem Jahr 2015, sowie weitere autobiografische Stücke: "Das Leben ist großartig – von einfach war nie die Rede" (2019) und "Meine Energiewende – Wie ich die Spiritualität als Lebensretter entdeckte" (2024).