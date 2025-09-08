Gabriella und Jacques von Monaco starten ins neue Schuljahr

Zurück auf die Schulbank: Gabriella und Jacques von Monaco starten nach den Sommerferien ins neue Schuljahr. Fotos zeigen die beiden Hand in Hand und mit neuen Schulranzen.

Die monegassische Fürstenfamilie verabschiedete den Sommer mit einem Picknick. Zwei Tage später ging es für Gabriella und Jacques von Monaco zurück in die Schule.

Die Sommerferien sind vorbei - auch für die monegassischen Royal-Zwillinge Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques (10). , sind die beiden Kinder von Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) am Montagmorgen wieder in die Schule zurückgekehrt.

"Ein neues Schuljahr voller Entdeckungen, Freundschaften und Abenteuer erwartet sie. Die Fürstenfamilie wünscht allen Schülern im Fürstentum einen wunderbaren Start ins neue Schuljahr", heißt es in dem Post.

Auf mehreren Fotos zeigt der Palast die Zwillinge in ihrer Schuluniform: Beide tragen ein rotes Poloshirt mit dem Logo ihrer Schule, der privaten katholischen Grundschule Institution François d'Assise-Nicolas Barré (FANB) im historischen Zentrum von Monaco-Stadt. Gabriella trägt zudem ein schwarzes Röckchen und Ballerinas, Jacques eine schwarze Hose mit weißen Sneakern.

Gabriella und Jacques zeigen ihre Schulranzen

Auf einem Foto zeigen die beiden stolz ihre Schulranzen: Der Thronfolger hat sich für eine grau-schwarze Roblox-Variante entschieden, seine Schwester für einen himmelblauen Rucksack mit Häschen-Motiv und einer hellblauen Labubu-Puppe. Hand in Hand machen sich die beiden auf den Weg in den Unterricht.

Neben Einzelporträts der Kinder veröffentlichte der Palast auch ein Familienfoto, auf dem Gabriella und Jacques gemeinsam mit ihren Eltern posieren.

Es ist der Start ihres fünften Schuljahres an der katholischen Privatschule, wo Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques seit September 2023 verschiedene Klassen besuchen.

Fürstenfamilie feiert das Ende des Sommers

Die monegassische Fürstenfamilie beendete die Sommerferien am Wochenende mit dem traditionellen Picknick "U Cavagnëtu". Gemeinsam mit rund 1.000 Monegassen feierten sie im Parc Princesse Antoinette.