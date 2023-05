Fußballstar Jonas Hofmann und Laura Winter haben ihr Baby verloren

Der Fußballprofi Jonas Hofmann und die Sportmoderatorin Laura Winter trauern um ihr gemeinsames Baby. Sie hat eine Fehlgeburt erlitten, wie sie bei Instagram mitteilt.

Der deutsche Fußballnationalspieler Jonas Hofmann (30) und seine Verlobte, Laura Winter, trauern um ihr gemeinsames Baby. In ihren Instagram-Storys schreibt die Sky-Moderatorin, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind verloren haben.

"Ich habe lange überlegt ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss", beginnt der emotionale Beitrag von Winter, den sie am 9. Mai veröffentlicht hat. "Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden." Das Paar, das sich nicht weiter dazu äußern wolle, danke allen, "die an uns denken".

Hofmann und Winter sind seit 2021 ein Paar

Ende 2021 hatten der Spieler von Borussia Mönchengladbach und die TV-Moderatorin ihre Beziehung öffentlich gemacht. Rund ein Jahr später folgte die Verlobung. Sie teilte im November 2022 , auf dem ein Diamantring an ihrem Finger glitzert. Dass sie Eltern werden, hatten Winter und Hofmann erst vor wenigen Wochen verkündet. auf der Plattform.