Fußball-Shootingstar Nick Woltemade tanzt jetzt auf TikTok

Nick Woltemade macht aktuell nicht nur auf dem Fußballplatz von sich reden. Der Shootingstar hat jetzt einen eigenen TikTok-Account gestartet und verspricht seinen Fans "coole Tänze" und "coole Fußball-Videos". Binnen Stunden folgen ihm bereits 100.000 User.

Der Fußballstar Nick Woltemade (23) hat in den letzten Wochen und Monaten einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Der Stürmer in Diensten des VfB Stuttgart performt nicht nur in der Bundesliga und der U21-Nationalmannschaft, sondern absolvierte mittlerweile auch seine ersten Einsätze für die DFB-Elf von Julian Nagelsmann (37). Aktuell versucht ihn sogar der große FC Bayern München von den Schwaben loszueisen.

Der gebürtige Bremer selbst sorgt jetzt mit zusätzlich für Schlagzeilen. Dort begrüßt er seine Fans dank eines Videos aus dem Urlaub in seiner gewohnt legeren Art: "Was geht TikTok? Der Lange ist jetzt auch hier!" Er freue sich, nachdem zuletzt einige Fake-Accounts kursierten, nun einen offiziellen Kanal anbieten zu können. Was auf seine Follower zukomme? "Ein paar coole Tänze, ein paar coole Fußball-Videos. Lasst euch überraschen," so Woltemade weiter.

Schon knapp 100.000 Follower

Nur wenige Stunden nach Start des neuen TikTok-Channels hat Woltemade bereits knapp 100.000 Follower und knapp 150.000 Likes auf seinem Account versammelt. Neben zahlreichen Sport-Medien und TV-Anstalten sowie seinem aktuellen Klub kommentierte seinen ersten Post unter anderem auch Montana Black (37). Der Streamer und Influencer hielt sich jedoch recht kurz und schrieb nur: "Willkommen."

Nick Woltemade gilt aktuell als der größte Shootingstar im deutschen Fußball. Anfang der Saison wechselte der großgewachsene Offensivspieler aus seiner Heimat Bremen nach Stuttgart und legte vor allem eine extrem starke Rückrunde hin, die sogar mit dem Gewinn des DFB-Pokals gekrönt wurde.