Fußball-Legende Paul Gascoigne nach Kollaps in der Klinik

Paul Gascoigne wurde nach einem Kollaps in seinem Zuhause in Dorset ins Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Ex-England-Star wurde zuvor bewusstlos in seinem Schlafzimmer gefunden und befindet sich nun in stabiler Verfassung auf einer Akutstation.

(dr/spot) | 21. Juli 2025 - 10:54 Uhr

War in den 90er-Jahren einer der größten englischen Fußball-Stars: Paul Gascoigne. © getty/Eddie Keogh - The FA / The FA via Getty Images

Paul Gascoigne (58) kämpft erneut um seine Gesundheit. Der ehemalige England-Star wurde bereits am Freitagabend bewusstlos in seinem Zuhause in Poole, Dorset, aufgefunden und umgehend ins Krankenhaus gebracht. Wie die britische Boulevard-Zeitung berichtet, befindet sich die Fußball-Legende inzwischen wieder in stabiler Verfassung. Steve Foster (67), ein ehemaliger Brighton-Verteidiger, der als Gascoignes Fahrer und persönlicher Assistent arbeitet, entdeckte dem Bericht zufolge den Star bewusstlos in dessen Schlafzimmer. Foster brachte Gascoigne sofort mit dem Auto in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo der 58-Jährige zunächst auf die Intensivstation gebracht wurde. Von der Intensivstation auf die Akutstation Inzwischen konnte Gascoigne von der Intensivstation auf eine Akutstation verlegt werden, was als positives Zeichen gewertet wird. "Paul ist im Krankenhaus, was der bestmögliche Ort für ihn ist", erklärte Foster gegenüber der Zeitung. Der ehemalige Tottenham- und Newcastle-Spieler wird voraussichtlich mehrere Tage zur Behandlung im Krankenhaus bleiben müssen. Foster übermittelte auch eine Nachricht von Gascoigne selbst: "Paul möchte allen für die Unterstützung danken, die er bisher von so vielen alten Freunden erhalten hat, die ihm alles Gute wünschen und ihn wieder in Bestform sehen wollen." Jahrzehntelanger Kampf gegen Alkohol und psychische Probleme Gascoigne, der insgesamt 57 Mal für England spielte und als einer der begabtesten Fußballer seiner Generation gilt, kämpft seit Jahrzehnten öffentlich gegen seine Alkoholsucht und psychische Probleme. Diese begannen bereits während seiner aktiven Laufbahn und verschlimmerten sich nach seinem Rücktritt vom Profifußball im Jahr 2004. Im Jahr 2020 sprach Gascoigne davon, dass er sein Leben habe wenden können, nachdem ihm sogenannte Anti-Alkohol-Pellets in den Magen eingenäht worden seien, die ihn krank machen würden, wenn er weiter trinken würde. Erst im März dieses Jahres hatte er in einem Podcast offen über seine Situation gesprochen und sich selbst als "traurigen Trinker" bezeichnet, der in einem Gästezimmer im Haus seiner Agentin Katie Davies in der Grafschaft Dorset lebe.