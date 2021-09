Fußball-Ikone Pelé wegen Tumor im Krankenhaus

Der ehemalige brasilianische Fußball-Star Pelé musste wegen eines Tumors operiert werden. Wie es ihm jetzt geht, teilte er persönlich mit.

Der ehemalige brasilianische Fußballstar und Ex-Sportminister (1995-1998) Pelé (80) gab nun persönlich bekannt, warum er seit vergangenem Dienstag (31. August) im Hospital Albert Einstein in Sao Paulo behandelt wird. schrieb er, dass er vergangenen Samstag operiert worden sei, "um eine verdächtige Wucherung im rechten Dickdarm zu entfernen". Der Tumor sei vergangene Woche bei Tests entdeckt worden.

"Nur für Routineuntersuchungen hier"

Nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus hatte der Brasilianer zunächst Entwarnung gegeben. schrieb Pelé, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento heißt, es handele es sich nur um einen Besuch für Routineuntersuchungen und es ginge ihm gut. "Leute, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen und bin bei guter Gesundheit. Ich bin nur für Routineuntersuchungen hier, die ich vorher wegen der Pandemie nicht wahrnehmen konnte", erklärte er und fügte hinzu: "Sag ihnen, dass ich nächsten Sonntag nicht spielen werde!"

Pelés Gesundheit sorgte in den vergangenen Jahren schon oft für Schlagzeilen. Der brasilianische Rekordschütze?musste sich mehreren Hüftoperationen unterziehen, hatte Probleme an der Wirbelsäule und am Knie und erlitt 2019 eine Harnwegsinfektion.

Bei einigen öffentlichen Auftritten nutzte er zudem einen Rollstuhl oder Rollator. Berichte, Pelé leide wegen seiner gesundheitlichen Probleme unter Depressionen, wies die Fußball-Ikone vergangenes Jahr entschieden zurück.