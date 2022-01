"Full House"-Star Jodie Sweetin hat sich wieder verlobt

Wieder verlobt! "Full House"-Star Jodie Sweetin hat den Antrag ihres langjährigen Freundes Mescal Wasilewski nach vier Jahren Beziehung angenommen.

Vorgeburtstagsgeschenk! "Full House"-Star Jodie Sweetin (39) hat sich verlobt. Das verriet die US-Schauspielerin mit einem zwei Tage vor ihrem 40. Geburtstag (19.1.). Auf dem Foto, das nach dem Antrag entstand, strahlt sie mit ihrem Verlobungsring um die Wette. Ihr langjähriger Freund, Mescal Wasilewski, steht hinter ihr und lächelt.

"Ich liebe dich, Mescal, für immer. Du bist mein Mensch. Ich kann es nicht erwarten, das Leben zu sehen, das

vor uns liegt. Auf uns und unser Leben voller Abenteuer. Auf uns beide", schreibt sie im Kommentar. Und sie fügt hinzu: "Ich glaube, es wird mir wirklich gefallen, 40 zu werden."

Und auch der in ihrem Post verlinkte, frisch verlobte Wasilewski teilt sein Glück mit seinen Followerinnen und Followern: : "So, das ist passiert..." Er teilte ein weiteres Bild, das den Verlobungsring in Nahaufnahme zeigt.

Ihre Freunde, darunter Candace Cameron Bure (45), Jennifer Love Hewitt (42) und Christy Carlson Romano (37), gehörten zu den ersten, die Sweetins Post kommentierten.

Eine lange Liebe

Das Paar bestätigte seine Beziehung zum ersten Mal im Februar 2018. Im September bezeichnete sie ihren Lebensgefährten als ihren "sicheren Hafen", "Partner" und "besten Freund". Weiter schrieb sie unter ein Selfie, das sie vergangenes Jahr in der Wüste zeigt: "Wir haben es über vier Jahre geschafft. Fast drei davon haben wir Tausende von Kilometern getrennt verbracht. Aber vor vier Jahren, am 16. September, haben wir eine Entscheidung getroffen." Sie fuhr fort: "Dass wir zu 100 % dabei sind. Ich wache jeden Tag auf und liebe dich noch mehr.

Für Jodie Sweetin wird es die vierte Ehe. Zuerst war sie von 2002 bis 2006 mit Shaun Holguin verheiratet, bevor sie 2007 Cody Herpin heiratete. Während dieser dreijährigen Ehe bekamen sie und Herpin die 13-jährige Tochter Zoie. Zuletzt war sie ab 2012 mit Morty Coyle, dem Vater ihrer 11-jährigen Tochter Beatrix, verheiratet, bevor sie sich nur vier Jahre später scheiden ließ.