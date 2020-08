Fürstlicher Friseurbesuch: Charlene von Monaco trägt jetzt Micro-Pony

Charlene von Monaco überrascht mit einem neuen Look. Die Ehefrau von Fürst Albert II. trägt jetzt einen Micro-Pony.

Fürstin Charlène von Monaco (42) überrascht mit einem neuen Look: Sie trägt jetzt einen Micro-Pony. Ihre neue Frisur präsentierte die zweifache Mutter an der Seite ihres Ehemannes Fürst Albert II. (62) am Samstag beim Auftakt der Tour de France in Nizza.

Passend zum "maillot jaune", dem gelben Trikot des Führenden des Straßenradrennens, trug die Fürstin eine knallgelbe Lederjacke zur weißen Jeans. Dazu kombinierte sie einen bunten Mund-Nasen-Schutz mit der Aufschrift: "Why so serious" (Warum so ernst?).

Fürstliche Typveränderung: Royale Fans sind begeistert

Fotos des Auftritts gibt es auch auf der des Palasts zu sehen. Die Fans zeigen sich von der fürstlichen Typveränderung begeistert: "Ich finde, dieser kurze Pony steht ihr sehr gut. Sie sind sehr schön, eure Hoheit", heißt es unter anderem in den Kommentarspalten.