Fürstlicher Ehevertrag? Charlène steht wohl wieder vor Abschied aus Monaco

Erst seit Wochen ist Fürstin Charlène wieder in Monaco. Doch das könnte sich bald schon ändern, wenn man einem französischen Magazin Glauben schenkt.

Nach ihrem Zusammenbruch und der viermonatigen Therapie in der Schweiz ist Charlène wieder zu Hause in Monaco. Doch bei ihrem ersten offiziellen Auftritt bei der Formel-E-WM machte sie einen alles andere als glücklichen Eindruck, wirkte oft abwesend. Wird sie etwa bald komplett nach Genf ziehen?

Das französische Magazin " " enthüllt: Die Rückkehr zur Familie soll nur temporär gewesen sein. Angeblich soll Charlène ihren Lebensmittelpunkt bald nach Genf verlegen, bekommt dort zwölf Millionen Euro Apanage pro Jahr sowie eigenes Personal! Aber: Die Kinder bleiben bei Albert und sollen weiter in Monaco zur Schule gehen, dürfen ihre Mutter demnach nur in den Ferien besuchen. Außerdem ist die Fürstin verpflichtet, zu Repräsentationsterminen wie etwa der Weihnachtsfeier oder dem Nationalfeiertag in Monaco zu erscheinen.

Charlène und Fürst Albert: Alleiniges Sorgerecht für ihn?

Insider munkeln zudem, dass ein Ehevertrag existiert, der im Falle der Scheidung Fürst Albert das alleinige Sorgerecht für die Zwillinge, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 7), zusichert. Demnach wäre der oben genannte Deal für Charlène die beste Option.

Laut dem Magazin soll in dem Ehevertrag auch von Fürstin Caroline von Hannover die Rede sein: Angeblich wolle Charlène ihrer Schwägerin (65) nie mehr begegnen. Gerüchten zufolge soll Alberts Schwester ihr das Leben am Palast schwer gemacht haben.

Die nächsten Wochen werden zeigen, was an den Abschieds-Gerüchten dran ist – und es Fürstin Charlène möglicherweise tatsächlich wieder in Richtung Schweiz zieht.