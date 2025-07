Fürst Albert und Fürstin Charlène Arm in Arm bei Gala-Abend

Genau 20 Jahre nach Fürst Alberts Inthronisation zelebrieren der monegassische Royal und seine Ehefrau Fürstin Charlène beim traditionellen Rotkreuz-Ball ihre Verbundenheit. Arm in Arm legten sie bei dem Event einen strahlenden Auftritt hin.

Arm in Arm schritten Fürst Albert (67) und Fürstin Charlène (47) am Samstagabend über den roten Teppich des Sporting Monte-Carlo. Zur 76. Ausgabe des traditionellen Rotkreuz-Balls präsentierte sich das monegassische Fürstenpaar einträchtig, gut gelaunt und in eleganter Abendgarderobe für die Fotografen.

Fürstin Charlène erschien in einer luftigen hellblauen Abendrobe des libanesischen Designers Elie Saab mit Cape-Ärmeln, dazu trug sie eine diamantbesetzte Kette und Ohrringe sowie chromfarbene High Heels. Ihre Haare hatte sie in einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Albert erschien in einem klassischen weißen Smoking mit roter Fliege.

Die seit 1948 stattfindende Veranstaltung dient der Finanzierung humanitärer Projekte der monegassischen Rotkreuz-Organisation. Charlène, die seit ihrer Heirat 2011 Ehrenpräsidentin des Roten Kreuzes von Monaco ist, engagiert sich regelmäßig für soziale Projekte des Fürstentums.

Weitere prominente Gäste

Weitere Mitglieder der Fürstenfamilie waren ebenfalls anwesend. Louis Ducruet, Sohn von Prinzessin Stéphanie, kam mit seiner Ehefrau Marie in Grün, seine Schwester Camille Gottlieb würdigte ihre verstorbene Großmutter Grace Kelly mit einer Elisabetta-Franchi-Kreation, die an Designs der Hollywoodlegende aus den 1950er Jahren erinnerte.

Die Gästeliste umfasste prominente Persönlichkeiten wie Formel-1-Pilot Charles Leclerc mit seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux, die Tänzerin Aurélie Dupont, Model Adriana Karembeu und Moderator Harry Roselmack. Für die musikalische Untermalung sorgte Rocklegende Billy Idol, der die Spendenbereitschaft der illustren Gesellschaft anheizte.

Bedeutsames Jubiläum für das Fürstenhaus

Der Besuch der Charity-Gala am 12. Juli fiel mit einem besonderen Termin zusammen: Exakt 20 Jahre zuvor hatte Albert die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Fürst Rainier III. (1923-2005) angetreten. Bereits am 6. April 2005 war er zu Monacos Regent geworden, doch erst drei Monate später fand die offizielle Inthronisation statt.

Das Jubiläum würdigte das Fürstenhaus , auf dem der damals 47-jährigen Albert sichtlich emotional an seinem großen Tag zu sehen ist. Laut der Bildunterschrift erhielt er damals "die Schlüssel der Stadt und skizzierte in einer Grundsatzrede die wesentlichen Leitlinien seiner Regentschaft". Als Erbe einer Dynastie, die seit über sieben Jahrhunderten auf dem Fürstenfelsen präsent ist, wurde Albert der 14. Fürst von Monaco.

Normalerweise wird erst das 25. Thronjubiläum - das sogenannte Silberjubiläum - feierlich begangen. Wie aus dem Beitrag hervorgeht, hat Albert jedoch entschieden, bereits sein 20-jähriges Regierungsjubiläum zu zelebrieren. Für den 19. Juli kündigte der Palast eine besondere Feier "mit den Monegassen und Mitgliedern seiner Familie im Geist des Teilens mit der nationalen Gemeinschaft" an.