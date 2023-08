Fürst Albert kommt Oligarchen-Tochter Ekaterina näher

Bei einem Fußballspiel begrüßte Fürst Albert die 34-jährige hübsche Oligarchen-Tochter Ekaterina Rybolovleva mit einem zärtlichen Handkuss.

Mit wem tauscht Fürst Albert denn da so eine zärtliche Geste aus? Bei einem Fußballspiel des AS Monaco gegen Racing Strasbourg am Sonntag in Monaco schenkte Fürst Albert seine ungeteilte Aufmerksamkeit für einen kurzen Moment einer blonden Dame.

Oligarchen-Tochter Ekaterina Rybolovleva durfte dem Fürsten zur Begrüßung tief in die Augen sehen, während er ihr einen sanften Handkuss gab.

Ekaterina Rybolovleva (links in Rot), Dmitry Rybolovlev und Prinz Albert. © IMAGO/Norbert Scanella

Kuss von Fürst Albert: Wer ist Oligarchen-Tochter Ekaterina Rybolovleva?

Fürst Albert verfolgte das Fußballspiel am Sonntag im Stade Louis II in Monaco an der Seite von Ekaterina Rybolovleva und ihrem Vater Dmitri Rybolowlew.

Rybolowlew ist ein russisch-zypriotischer Unternehmer, der der nicht weniger als der Sportsponsor und seit 2011 Präsident des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco ist. Tochter Ekaterina fungiert als Vizepräsidenten und bekam zur Begrüßung den besagten Handkuss von Prinz Albert.

Oligarchen-Tochter Ekaterina Rybolovleva. © IMAGO / Mandoga Media

Fürst Albert besucht Spiel der AS Monaco ohne Ehefrau Charlène

Nach der freundlichen Begrüßung schenkte Albert seine Aufmerksamkeit allerdings ihrem Vater und daraufhin vorrangig dem Spiel, welches er zeitweise sogar mit einem Fernglas verfolgte. Zum Spielende gab es Grund zur Freude: Die AS Monaco gewann 3:0.

Es war der erste öffentliche Auftritt Fürst Alberts nach seinem Sommerurlaub mit Ehefrau Charlène (die bei dem Spiel nicht anwesend war) und den Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, beide 8.

Diesen verbrachten sie auf einer Jacht vor Korsika, die laut " " angeblich dem schwerreichen kasachischen Geschäftsmann Bulat Utemuratov, 65, einem zwielichtigen Oligarchen gehören soll.