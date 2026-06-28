Für mehr Chancengerechtigkeit: "WoMen on Top"-Award lockt zahlreiche Promis nach Düsseldorf

Trotz Rekordtemperaturen kamen am Donnerstag (25. Juni) zahlreiche Gesichter aus Unterhaltung, Wirtschaft und Politik für den "WoMen on Top"-Award zusammen. Auch Jan Josef Liefers und Anna Loos waren unter den Gästen in Düsseldorf – und plauderten über ihre Töchter aus dem Nähkästchen.

Bereits zum fünften Mal haben Nena Brockhaus (33) und Franca Lehfeldt (36) ein Zeichen für mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit gesetzt. Beim diesjährigen "WoMen on Top"- Award in Düsseldorf (25. Juni) wurde erneut einer jungen Studentin der Studienkredit zurückgezahlt – und zum ersten Mal eine Handwerksmeisterin ausgezeichnet. Auch die AZ war dabei, als sich zahlreiche Promis trotz Höchsttemperaturen die Ehre gaben.

"WoMen on Top": Nathalie und Frank Thelen finanzieren Award 2026

Chancengerechtigkeit geht uns alle etwas an, denn: "The future ist equal." Mit diesem Grundsatz haben die Journalistinnen Nena Brockhaus und Franca Lehfeldt die Initiative "WoMen on Top" ins Leben gerufen. In enger Zusammenarbeit mit Männern zahlen sie jedes Jahr einer jungen Hoffnungsträgerin den Studienkredit zurück. 2026 ging der Award an die Medizinstudentin Samira Dabelow, die den Check von "Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen (50) und Ehefrau Nathalie entgegennehmen durfte.

Doch die Preisverleihung ging in diesem Jahr noch mit einer wichtigen Erweiterung einher: In Kooperation mit der Bayernwerk Akademie wird ab sofort auch die Handwerkslehre gewürdigt, denn "Master ist nicht besser als Meister". Die erste ausgezeichnete "Zukunftsmeisterin" war Oberpfälzerin Lena Widenmayer, technische Sachbearbeiterin bei Bayernwerk. Gastgeberin Nena Brockhaus bedeutet diese Möglichkeit sehr viel, wie sie verriet: "Es berührt mich zutiefst, wenn ich sehe, wie zwei junge Frauen ab heute schuldenfrei in ihre Zukunft gehen. Dass wir jetzt eine Zukunftsmeisterin haben, ist eine Liebeserklärung an meinen Vater, der als Handwerksmeister unserer Familie alles ermöglicht hat."

Bayernwerk Akademie-CEO Sabrina Hanna, "Zukunftsmeisterin" Lena Widenmayer sowie die Gastgeberinnen Franca Lehfeldt und Nena Brockhaus. © Andreas Rentz/Getty Images for WoMen on Top

Jan Josef Liefers und Anna Loos: Entscheidung der Töchter sorgte für Überraschung

Obwohl gerade das WM-Spiel "Deutschland vs. Ecuador" lief, galt die Aufmerksamkeit an diesem Abend ganz den Gästen, die auf der Bühne Platz nahmen. Mit Franca Lehfeldt sprachen Jan Josef Liefers (61) und Anna Loos (55) über die gemeinsamen Töchter Lilly (23) und Lola (18). "Bei beiden hat man schon immer gemerkt, dass sie starke künstlerische Ambitionen haben. Wir waren eigentlich sicher, dass sie auch diesen Weg einschlagen würden", verriet "Tatort"-Star Jan Josef Liefers.

Doch mit der Entscheidung für die Studiengänge "Angewandte KI und Machine Learning" sowie Jura hätten die jungen Frauen ihre Eltern ganz schön überrascht. Vor allem bei ihrer ältesten Tochter hätte Anna Loos ein mathematiklastiges Studium nie in Erwägung gezogen: "Als sie uns gesagt hat, was sie studieren will, haben wir uns angeguckt und sind zusammengebrochen vor Lachen, weil wir ihr das gar nicht zugetraut haben." Inzwischen gehe Lilly aber voll und ganz darin auf – als echte "Musterstudentin", so die Schauspielerin stolz.

Anna Loos und Jan Josef Liefers sprachen mit Franca Lehfeldt über Bildung und ihre beiden Töchter. © Andreas Rentz/Getty Images for WoMen on Top

Die 55-Jährige meinte daher: "Junge Menschen müssen ihren eigenen Weg gehen. Wenn man sein Kind liebt, spürt man als Elternteil irgendwann, was es wirklich will." Anna Loos erinnerte sich auf der Bühne an ihre eigenen Ambitionen und die Reaktion ihrer Eltern zurück: "Sie fanden es damals ganz schlimm, dass ich Schauspielerin werden wollte. Aber irgendwann merkt man, dass das keine Phase mehr ist, sondern der Weg, den das Kind wirklich gehen möchte. Dann muss man es einfach unterstützen." Aus diesem Grund stehe sie auch voll hinter dem Ansatz von "WoMen on Top": "Diese Unterstützung für junge Menschen finden wir ganz, ganz toll."

In unserer Bildergalerie sehen Sie, wer beim diesjährigen "WoMen on Top"-Award noch mitgefeiert hat.