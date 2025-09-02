Für Liebes-Auftritt: Kaia Gerber trägt transparentes Spitzenkleid

Abseits des Filmgeschäfts sind sie eines der Themen in Venedig: Model Kaia Gerber und Schauspieler Lewis Pullman feiern bei dem Festival ihre Liebe.

Kaia Gerber (23) und Lewis Pullman (32) zeigen in Venedig ihre Liebe. Das Model und der Schauspieler waren am Rande der Internationalen Filmfestspiele bereits Händchen haltend zu sehen. Auch Küsse tauschten die beiden, Medienberichten zufolge, zur Freude der anwesenden Fotografen aus.

Kaia Gerber wurde in Italien unter anderem in einem Kleid von Givenchy mit halbtransparentem Oberteil abgelichtet, aus der Frühjahrskollektion 2026 der Luxusmarke stammt. Die 23-Jährige kombinierte das Designerstück mit einem schwarzen Gürtel und einer schwarzen Clutch, die ebenfalls von Givenchy stammen sollen.

Lewis Pullman war an ihrer Seite im Smoking zu sehen. Der neueste Film des Schauspielers, "The Testament of Ann Lee", in dem auch Amanda Seyfried (39) mitspielt, feierte am Montag auf den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere.

Kaia Gerber und Lewis Pullman sollen seit Januar liiert sein

Erste Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden Stars waren Ende Januar 2025 aufgekommen, nachdem die Trennung von Kaia Gerber und Schauspieler Austin Butler (34) nach rund drei Jahren bekannt geworden war.

wurde das Model mit Lewis Pullman, der aus Filmen wie "Thunderbolts*" oder "Top Gun: Maverick" bekannt ist, gemeinsam auf seiner Geburtstagsfeier gesehen. Die beiden hätten sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt, heißt es. "Alle sagen, dass die Chemie zwischen Kaia und Lewis stimmt und sie liebt es, wie bodenständig und authentisch er ist", sagte ein Insider. Im Juni hieß es dann, die beiden seien knutschend bei einem Konzert gesichtet worden.

Kaia Gerber wie Lewis Pullman stammen aus berühmten Elternhäusern. Die 23-Jährige ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (59) und Rande Gerber (63), sein Vater ist Hollywoodstar Bill Pullman (71).