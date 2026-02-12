Der Münchner Filmproduzent und Medienunternehmer ist jeden Tag mit Hund Buddy im Englischen Garten spazieren – bis ihm eine besondere Idee kommt: Martin Krug spricht mit der AZ exklusiv über seine (berühmten) Töchter, das Leben einer Patchwork-Familie – und Ex-Frau Veronika Ferres.

Die „KRUG Bank 7“ im Englischen Garten ist den beiden Schwestern für die nächsten zehn Jahre gewidmet.

privat 3 Die „KRUG Bank 7“ im Englischen Garten ist den beiden Schwestern für die nächsten zehn Jahre gewidmet.

Martin Krug mit seinen Töchtern Lilly Krug (r.) und Annabelle Ender. Obwohl zwischen den Schwestern 14 Jahre liegen, seien die beiden ein Herz und eine Seele, so der Filmproduzent.

privat 3 Martin Krug mit seinen Töchtern Lilly Krug (r.) und Annabelle Ender. Obwohl zwischen den Schwestern 14 Jahre liegen, seien die beiden ein Herz und eine Seele, so der Filmproduzent.

Wenn Filmproduzent Martin Krug von seinen "Schmetterlingen" spricht, gerät er ins Schwärmen. Wen er damit meint? Seine beiden Töchter Annabelle Ender (geb. Krug) und Lilly Krug, (aus der Ehe mit Schauspielerin Veronika Ferres).

Martin Krug: So eng sind seine beiden Töchter – trotz verschiedener Mütter

Obwohl die beiden Schwestern zwei verschiedene Mütter haben, könnte ihre Bindung nicht enger sein, erzählt Martin Krug der AZ: "Das Wort 'Halb-Schwestern' gibt es bei uns nicht. Die beiden sind wie aus einem Eisen geschmiedet, ein Herz und eine Seele", so der Medienunternehmer stolz. "Es ist mein großes Glück, zwei Töchter von zwei so tollen Frauen zu haben."

Martin Krug über Kindheit von Tochter Lilly Krug

Ein Glück, dem Martin Krug vor Kurzem mit einer besonderen Geste Ausdruck verleihen wollte. "Schon als Lilly noch klein war, sind wir immer im Englischen Garten spazieren gegangen", erinnert sich der stolze Papa. Am Kiosk am See-Einlauf gab es für das Vater-Tochter-Gespann dann traditionell ein Eis, das direkt auf der angrenzenden Bank gegessen wurde.

Hund Buddy vor der „Krug-Bank“- im Englischen Garten. © privat

Auch heute läuft Martin Krug auf seinen Gassi-Runden mit Hund Buddy täglich mehrmals an der besonderen Bank vorbei – und fasst schließlich einen Gedanken: "Ich wollte den beiden zu Weihnachten ein besonderes, ein nachhaltiges Geschenk machen." Denn sowohl Annabelle als auch Lilly haben München inzwischen den Rücken gekehrt. Erstere lebt seit Kurzem in Stuttgart, Letztere bekanntlich in Los Angeles und steht dort, ebenso wie ihre berühmte Mutter, als Schauspielerin mit internationalen Stars wie John Malkovich oder Gerard Butler für Filmprojekte vor der Kamera.

Diese emotionale Inschrift widmet Martin Krug seinen beiden Töchtern

Also gesagt, getan: Martin Krug lässt sich schon vor über einem Jahr auf eine besonders exklusive Warteliste setzen und ist schließlich, pünktlich zu Weihnachten, neuer Pate seiner ganz persönlichen Bank im Englischen Garten. Das bezeugt ein Messingschild mit der Inschrift: "KRUG Bank 7 - für Lilly & Annabelle mit Ben in unendlicher Liebe, euer Papi".

Die „KRUG Bank 7“ im Englischen Garten ist den beiden Schwestern für die nächsten zehn Jahre gewidmet. © privat

Martin Krug macht Kompliment an seine Ex Veronika Ferres

Die Zahl 7? Seit jeher die Glückszahl des Vater-Tochter-Gespanns. Und Ben? Sohn von Tochter Annabelle und Enkelchen von Martin Krug.

Kein Wunder also – die Freude bei den Schwestern war groß: "Es war eine sehr besondere, tränenreiche Übergabe", erinnert sich Martin Krug im Gespräch mit der AZ. Und das Warten hat sich offensichtlich gelohnt: Die Bank bleibt nun für die nächsten zehn Jahre den beiden Krug-Töchtern gewidmet. Dass die sich so gut verstehen, ist übrigens auch Ex-Frau Veronika Ferres zu verdanken, wie Krug verrät: "Veronika hat das immer gefördert, da muss man ihr ein großes Kompliment machen."