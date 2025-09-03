Für immer: Travis Kelce schwärmt von Verlobung mit Taylor Swift

Taylor Swift und Travis Kelce haben den nächsten Schritt gewagt und sind verlobt. In einer neuen Podcast-Episode spricht der Football-Star nun erstmals über den Antrag.

Vor rund einer Woche gaben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) ihre Verlobung bekannt. In der neuesten Folge des "New Heights"-Podcasts, den der NFL-Star zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce (37) moderiert, spricht Travis nun erstmals über den Antrag.

Er möchte mit Taylor Swift den Rest seines Lebens verbringen

"Travis, wir müssen darüber reden. Falls ihr den Instagram-Post verpasst habt, der um die Welt ging: Travis und Taylor sind verlobt", sagt Jason in einem kurzen Teaser-Clip, der unter anderem . "Ich weiß jeden zu schätzen, der sich gemeldet und etwas geschickt hat, für all die Posts und die ganze Begeisterung", erzählt Travis Kelce.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dann macht er unmissverständlich klar, dass er in seiner Verlobten Taylor die Partnerin fürs Leben gefunden hat. "Es hat wirklich Spaß gemacht, allen zu erzählen, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringen werde", schwärmt der Sportstar. Mehr wird in dem kurzen Teaser noch nicht verraten, in der neuen Folge des Podcasts, die in Kürze erscheinen soll, werden die beiden aber voraussichtlich etwas länger darüber sprechen.

Die Englischlehrerin und der Sportlehrer

Ende August hatten Superstar Swift und ihr Partner bekanntgegeben. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben sie in einem gemeinsamen Beitrag zu mehreren Fotos. Auf einem Bild ist er dabei zu sehen, wie er gerade in einem blühenden Garten vor seiner Verlobten kniet. Auf einem anderen zeigt die Sängerin ihren funkelnden Verlobungsring.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Obwohl die Verlobung nun offiziell ist, dürfte die Hochzeit noch auf sich warten lassen. Ein dem Paar nahestehender Insider gerade erst verraten haben, dass die beiden aktuell "einfach nur die Verlobung genießen und sich Zeit damit lassen" wollen. Das Paar befände sich "noch nicht in der Phase der Hochzeitsvorbereitungen".