"Für immer mein Prinz": Rapper Mack Maine trauert um Sohn Zeke

Rapper Mack Maine muss den größten Verlust seines Lebens verkraften: Sein 20-jähriger Sohn Isaiah, genannt Zeke, starb nach einem Anfall. In einem bewegenden Instagram-Post nimmt der Musiker Abschied.

Es ist der schwerste Tag im Leben von Mack Maine (43). Der Rapper, mit bürgerlichem Namen Jermaine Anthony Preyan, muss Abschied nehmen von seinem 20-jährigen Sohn Isaiah, der auch unter dem Namen Zeke bekannt war. Am 16. Juli verstarb der junge Mann in seinem Zuhause in Kalifornien nach einem Anfall.

, begleitet von 20 Fotos, teilte der aus New Orleans stammende Musiker am 28. Juli die tragische Nachricht mit der Welt. "Ich versuche seit gestern Abend, die Kraft zu finden, diesen Post zu veröffentlichen, also habt Geduld mit mir", begann Mack Maine seine bewegenden Zeilen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mack Maine: "Ich bin immer noch schockiert"

Die Worte des Rappers offenbaren den Schmerz eines Vaters, der sein Kind verloren hat: "Ich bin immer noch schockiert und verarbeite immer noch die Tatsache, dass er weg ist. Ich bin immer noch verwirrt, stelle immer noch das Leben in Frage und warum mein Kind und nicht ich."

Doch trotz der unfassbaren Trauer findet Mack Maine auch dankbare Worte für die Zeit, die er mit seinem Sohn verbringen durfte. "Zeke, ich danke dir dafür, dass du mir eines der größten Geschenke gemacht hast, die ich je erhalten habe: die Vaterschaft! Die Erfahrung und die Verbindung zwischen dir und mir haben mir einen Sinn gegeben."

Nicki Minaj zeigt sich fassungslos

Die Fotos, die Mack Maine teilte, zeigen berührende Momente zwischen Vater und Sohn. Auf einem Bild spielt Isaiah ein Musikinstrument, auf den meisten anderen strahlen sie Arm in Arm in die Kamera. Weitere Aufnahmen in den Instagram-Stories zeigen den jungen Mann bei Schulprojekten und gemeinsam mit berühmten Freunden seines Vaters wie Drake und Swizz Beatz.

Besonders bewegend reagierte Nicki Minaj, Mack Maines Label-Kollegin bei Young Money, auf die Nachricht. "Ich glaube nicht, was ich gerade gelesen habe", kommentierte sie. "Das kann nicht real sein. Ich liebe euch so sehr. Ihr habt den unglaublichsten jungen Mann großgezogen. Er war so ein perfekter Junge."

Ein Tag voller Schmerz

Das Timing könnte kaum grausamer sein: Mack Maine veröffentlichte die Nachricht ausgerechnet an seinem Geburtstag - einem Tag, der zudem den zweiten Todestag seines eigenen Vaters markierte. "Sie sagen, Gott gibt seine härtesten Kämpfe seinen stärksten Soldaten, aber...", schrieb er und fügte zwei kopfüber stehende Gesichts-Emojis hinzu.

Zum Abschluss seines Posts richtete der Rapper einen besonderen Geburtstagsappell an seine Follower: "Ich bitte euch, die zu umarmen, die ihr liebt, und sie fest zu drücken... wenn ihr sie nicht umarmen könnt, ruft sie an und sagt ihnen, dass ihr sie liebt."