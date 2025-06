"Für immer": Gina Schumacher teilt Liebeserklärung für ihren Ehemann

Gina Schumacher hat im Netz ein seltenes Foto mit ihrem Ehemann Iain Bethke geteilt und schöne Worte dazu gefunden. "Du bist es und wirst es immer sein", schreibt die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Gina Schumacher (28) macht ihrem Ehemann Iain Bethke (29) eine öffentliche Liebeserklärung. veröffentlicht die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) am Pfingstmontag ein Foto, das das Paar bei Sonnenuntergang am Meer zeigt. Dazu schreibt sie auf Englisch: "Für immer und ewig, Amen. Du bist es und wirst es immer sein."

Auf der Aufnahme küsst Bethke seine Frau auf die Stirn, während sie über das ganze Gesicht strahlt. Ihr Privatleben hält Schumacher normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit fern, gemeinsame Auftritte gibt es bisher nicht. Ein Pärchenbild sowie liebevolle Worte sind daher eine Seltenheit.

Hochzeit im September 2024

Gina Schumacher und Iain Bethke sind seit September 2024 verheiratet, zuvor waren sie sieben Jahre liiert. Die Hochzeit fand auf dem Ferienanwesen der Familie Schumacher in den Bergen Mallorcas bei Port d'Andratx statt. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre gemeinsame Leidenschaft für Pferde: Die 28-Jährige ist leidenschaftliche Westernreiterin, ihr Partner war früher Springreiter. Gemeinsam wohnt das Paar in den USA auf einer Pferderanch in Texas.

Und seit einigen Monaten auch nicht mehr allein mit den Pferden: Im März dieses Jahres kam ihre erste Tochter zur Welt, wie Schumacher verkündete. "Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto mit dem Händchen der kleinen Millie.