Für ihr Netflix-Special: Beyoncé erhält ihren ersten Emmy

Mit ihrem ersten Emmy schreibt Beyoncé einmal mehr Musikgeschichte. Bei den diesjährigen Creative Arts Emmy Awards wurde sie für die spektakulären Kostüme ihres "Beyoncé Bowl" ausgezeichnet.

Beyoncé (43) kann ihrer beeindruckenden Liste an Auszeichnungen nun auch einen Emmy hinzufügen. Die Sängerin wurde am Dienstag von der Television Academy in der Kategorie "Herausragende Kostüme für Varieté-, Nonfiction- oder Reality-Produktionen" ausgezeichnet. Prämiert wurden die aufwendigen Outfits ihres Netflix-Specials "NFL Christmas Game Day Halftime Show", besser bekannt als "Beyoncé Bowl".

Gemeinsam mit ihr erhielten Kostümdesignerin Shiona Turini, die Assistant Costume Designers Erica Rice und Molly Peters, Kostüm-Supervisorin Chelsea Staebell sowie Head of Workroom Timothy White die begehrte Trophäe. Die Gewinnerinnen und Gewinner dieser sogenannten "Juried Awards" werden im Rahmen der Creative Arts Emmy Awards am 6. und 7. September im Peacock Theater in Los Angeles geehrt - eine Woche vor den Primetime Emmys.

Beyoncé ist noch in zwei weiteren Kategorien nominiert

Für Beyoncé könnte es nicht bei diesem Emmy bleiben: Die dreifache Mutter ist außerdem in den Kategorien "Herausragende Regie für ein Varieté-Special" (gemeinsam mit Alex Rudzinski) sowie "Herausragendes Varieté-Special (Live)" nominiert. In letzterer tritt sie gegen ihren Ehemann Jay-Z (55) an, der für seine Arbeit an der Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show mit Kendrick Lamar (38) ins Rennen geht.

Der "Beyoncé Bowl" fand am 25. Dezember im NRG Stadium in Houston, Texas, statt - der Heimatstadt der Sängerin - während des Spiels der Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Es war das erste Mal, dass Beyoncé Songs aus ihrem Grammy-prämierten Album "Cowboy Carter" live performte, darunter "Blackbiird", "16 Carriages" und "Ya Ya". Die Show wurde auf Netflix ausgestrahlt.

Die 77. Primetime Emmy Awards finden am 14. September 2025 im Peacock Theater in Los Angeles statt.