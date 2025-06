Für Hochzeit von Jeff Bezos: Kardashians sind in Venedig angekommen

Kim und Khloé Kardashian sowie ihre Mutter Kris Jenner sind in Venedig angekommen, um an der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez teilzunehmen. Begrüßt wurden sie vor Ort von Orlando Bloom.

Die Kardashians sind für die Hochzeitsfeierlichkeiten von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig gelandet. Am Donnerstag wurden Kim Kardashian (44), Khloé Kardashian (40) und Kris Jenner (69) bei ihrer Ankunft in der italienischen Stadt gesichtet.

Die Reality-TV-Stars erschienen in gewohnt glamourösen Outfits, wobei Kim Kardashian und ihre Mutter sich für komplett schwarze Looks entschieden. Ihre Schwester Khloé, die in Venedig am Freitag auch ihren 41. Geburtstag feiert, fiel dagegen in einem Catsuit mit Leopardenmuster auf.

Kim kombinierte Medienberichten zufolge einen schwarzen Balenciaga-Rock mit einem sehr knappen Bandeau-Top, hochhackigen Stiefeln und einer grauen Sonnenbrille. Kris Jenner zeigte sich in einem schwarzen Rüschenkleid mit langen Ärmeln.

Begrüßt wurde der Kardashian-Clan in Venedig offenbar auch von Orlando Bloom (48). Der Schauspieler soll ebenfalls am Donnerstag dort angekommen sein. Der 48-Jährige, der zuletzt wegen der Gerüchte um seine angebliche Trennung von Katy Perry (40) in die Schlagzeilen geriet, ist auf Fotos, zeigt, mit Kim Kardashian zu sehen. Die Kardashians gelten als enge Freundinnen von Lauren Sánchez. Kim Kardashian und ihre Mutter waren bereits bei ihrem Junggesellinnenabschied in Paris dabei.

Diese Promi-Gäste sind schon in Venedig

Mehrere andere prominente Gäste, darunter Ivanka Trump (43), deren Ehemann Jared Kushner (44) und Diane von Fürstenberg (78), sind zuvor schon in Venedig eingetroffen, um an der Hochzeit von Bezos und Sánchez teilzunehmen.

Der Amazon-Gründer und seine Verlobte sind ebenfalls bereits vor Ort. Sie haben am Mittwoch mit einem stilvollen Dinner den Auftakt zu ihren mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten absolviert. Sánchez strahlte beim Verlassen des noblen Aman Hotels den Fotografen entgegen und zeigte sich in einem eleganten Outfit. Wie das US-Magazin berichtete, trug Sánchez ein Alexander-McQueen-Kleid in Schwarz, das mit Reihen von Silber schimmernden Pailletten zum Hingucker wurde.

Bezos und Sánchez werden sich in den nächsten Tagen das Jawort geben. Das Paar hüllt sich weiterhin in Schweigen über die genauen Details der Zeremonie. Weitere prominente Gäste werden ebenfalls noch erwartet. Wie Quellen gegenüber "People" bestätigten, sollen unter anderem auch Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (50) und seine Freundin, das italienische Model Vittoria Ceretti (27), zu den geladenen Gästen gehören.