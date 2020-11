Für Franz Beckenbauer ist Pelé der beste Fußballer aller Zeiten

Die brasilianische Fußballlegende Pelé wird am 23. Oktober 80 Jahre alt. Franz Beckenbauer gratuliert und erinnert sich an ihr erstes Treffen.

imago/Future Image Pelé (l.) und Franz Beckenbauer in New York vor einigen Jahren

Für viele Fußballfans und -spieler ist Pelé (79) eine absolute Legende. Der 1940 geborene Brasilianer feiert am 23. Oktober seinen 80. Geburtstag. Franz Beckenbauer (75) erinnert sich in einem offenen Brief in der "Bild am Sonntag" an das erste Treffen der beiden Ikonen und gratuliert.

Bereits seit Jahrzehnten verbinde die beiden "eine wunderbare Freundschaft, die mir immer viel bedeutet hat", schreibt der Kaiser. Pelé sei immer sein großes Fußballvorbild gewesen. Beckenbauer erzählt: "Für mich, das habe ich immer gesagt, warst und bist du der größte Fußballer aller Zeiten!"

"Voller Respekt und Ehrfurcht"

Leider hätten sie nie bei einer Weltmeisterschaft gegeneinander gespielt, Beckenbauer erinnere sich aber an das erste Aufeinandertreffen der beiden. "Das muss Ende der 60er-Jahre gewesen sein", schreibt die deutsche Fußballlegende. "Wir spielten mit einer Weltauswahl in Brasilien [...] Als ich dich sah, war ich voller Respekt und Ehrfurcht." 1977 habe er ihn richtig kennengelernt, als die beiden zusammen für den Verein New York Cosmos (1970-1985) spielten.

Damals habe es "eine brasilianische Gruppe mit Pelé, Carlos Alberto und anderen" gegeben, mit der er in Manhattan gewohnt und viel unternommen habe. "Da habe ich auch den großen Menschen Pelé schätzen gelernt." Sein Freund habe stets geholfen und sei für jeden dagewesen. Beckenbauer wolle an Pelés Geburtstag an ihn "und an unsere schöne Freundschaft denken", auch wenn ihr Kontakt nicht mehr so eng sei wie früher.