Für Andrea Berg: Schlagerstar bricht mit eigenem Tabu

Andrea Bergs "Heimspiel" steht bevor. Auch dieses Jahr lädt die Schlagerkönigin zu ihrem Kult-Open-Air ins schwäbische Aspach. Sängerin Anna-Maria Zivkov ist als Support-Act mit dabei. Jetzt spricht sie in der AZ.

Das beschauliche Aspach im schwäbischen Rems-Murr-Kreis wird am Wochenende zum ultimativen Schlagerparadies. Wie in den Jahren zuvor ist der Ort, etwa 35 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, Schauplatz von Andrea Bergs "Heimspiel". Tausende von Fans werden am 17. und 18. Juli beim Kult-Open-Air von Deutschlands Schlagerkönigin erwartet – Ausnahmezustand garantiert.

Neben Berg selbst werden weitere Musiker die Bühne betreten. Eine davon ist Anna-Maria Zivkov, die dem Publikum mächtig einheizen soll. Wie groß ist die Aufregung? Und was geht der Sängerin durch den Kopf?

"Heimspiel" von Andrea Berg: Schlagerstar spürt großen Druck vor Auftritt

Anna-Maria Zivkov ist heuer das erste Mal beim "Heimspiel"-Festival dabei. Sowohl am Freitag als auch am Samstag wird die Sängerin als Teil des Vorprogramms zwischen 16.30 und 20.30 Uhr performen. Die Vorfreude ist groß, doch bei der 26-Jährigen flattern offenbar auch die Nerven. "Wer sagt, dass er da nicht nervös ist, der lügt", stellt sie in der AZ klar. Dennoch will Zivkov ihren Auftritt genießen: "Das erlebt man schließlich nicht alle Tage!"

Andrea Berg höchstpersönlich habe beim Zivkov-Management nachgefragt, ob die junge Künstlerin beim "Heimspiel" mitwirken möchte, erfährt die AZ. Für die 26-Jährige ist das eine große Ehre.

Andrea Berg will sie freilich nicht enttäuschen. Anna-Maria Zivkov zur AZ: "Ein gewisser Druck gehört für mich dazu, weil er zeigt, dass es einem etwas bedeutet. Aber am Ende liebe ich das, was ich mache, und genau deshalb stehe ich auf der Bühne."

Schlagersängerin Anna-Maria Zivkov unterstützt Andrea Berg beim "Heimspiel" in Aspach. © Hannah Leitsch/partnercolleg

Für Andrea Berg: Anna-Maria Zivkov bricht gern mit eigenem Tabu

Zweifelsohne sieht sich Anna-Maria Zivkov als großer Fan von Andrea Berg. Daher kennt die 26-Jährige natürlich auch deren berühmtes Ritual, das vor einem Auftritt nie fehlen darf. Berg trinkt vor jedem Konzert mit ihrem Team einen Jägermeister-Shot. Dies dient dem Zusammenhalt und soll ihr auf der Bühne Glück verschaffen, verriet Berg einmal. Ob sie beim "Heimspiel" auch mit ihren Support-Acts anstoßen möchte? Sollte sich die Gelegenheit ergeben, bricht Zivkov liebend gern mit einem persönlichen Tabu: "Normalerweise würde ich vor einem Auftritt nicht trinken, aber für Andrea Berg würde ich eine Ausnahme machen." Die 26-Jährige betont gegenüber der AZ: "Das ist ja eine coole Erinnerung." Sie hofft, dass "der berühmte 'Hustensaft'" vielleicht auch ihr Glück bringen könnte.

Schlagerstar über Harley-Auftritt von Andrea Berg: "Würde mich eher fahren lassen"

Für Andrea Berg ist die Bühne wie eine Leinwand. Ihre Konzerte gestaltet sie genau so, wie sie es möchte. Als Teil ihrer Auftritte fährt die Motorradliebhaberin oft auf einer Harley-Davidson vor. Die Fans lieben diese ikonischen Show-Elemente. Sieht das Anna-Maria Zivkov ähnlich? "Die Harley gehört zu Andrea Berg einfach dazu", meint sie im AZ-Interview. Für sie selbst wäre ein solcher Action-Auftritt dann doch eine Spur zu viel: "Ich glaube, ich würde mich da eher fahren lassen." Die Sängerin fügt lachend hinzu: "Dieses Mal setze ich ganz klassisch auf meinen eigenen Gang."

Ikonischer Show-Moment von Andrea Berg: Die Sängerin fährt bei einem Auftritt auf einer Harley-Davidson auf die Bühne. © imago/Bildagentur Monn

Ticket-Endspurt für "Heimspiel" von Andrea Berg

Das Kult-Open-Air von Andrea Berg feierte 2025 sein 20-jähriges Jubiläum. Mehr als 40.000 Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Ob heuer ähnlich viele Tickets verkauft werden können? Ein Blick auf Andrea Bergs zeigt, dass noch einzelne Stehplatz-Tickets für 47,40 Euro erhältlich sind. Wer tief in die Tasche greift, kann für Freitag (17. Juli) außerdem noch VIP-Tickets im Wert von jeweils 227,40 Euro erwerben. (Stand: 13. Juli)