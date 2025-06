Für 63 Millionen: Paris Hilton kauft Mark Wahlbergs ehemalige Villa

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat Mark Wahlberg eine luxuriöse Villa in Kalifornien verkauft. Paris Hilton und ihr Ehemann Carter Reum sollen jetzt die neuen Besitzer des Anwesens sein.

Paris Hilton und Carter Reum im April in Santa Monica.

Paris Hilton (44) und ihr Ehemann Carter Reum (44) haben laut eines Medienberichts eine neue Bleibe für ihre Familie im kalifornischen Los Angeles gekauft. Sie sollen die neuen Besitzer eines luxuriösen Anwesens im Nobelviertel Beverly Park sein, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Insider berichtet.

Neue Villa von Paris Hilton: Weit weg von 87,5 Millionen Dollar

Das Paar, das gemeinsam die Kinder Phoenix (2) und London (1) hat, soll demzufolge rund 63 Millionen US-Dollar für die Villa gezahlt haben, die vor wenigen Jahren noch Hollywoodschauspieler Mark Wahlberg (54) gehörte. Ein Schnäppchen für die Hotelerbin und den Venture-Capitalist: Das Anwesen sei im März für 68 Millionen auf den Markt gekommen.

Wahlberg hatte es Berichten zufolge Anfang 2023 noch für rund 55 Millionen Dollar verkauft - und somit lange nicht so viel für die Villa bekommen, wie er sich wohl gewünscht hatte. Im Jahr 2022 hätte der noch gerne 87,5 Millionen dafür gesehen.

Die Villa hat demnach unter anderem zwölf Schlafzimmer, 20 Bäder, eine zweistöckige Bibliothek, ein eigenes Kino, ein Fitnessstudio und einen Weinkeller. Auf dem Anwesen befinden sich daneben etwa auch ein Pool, ein Golfplatz mit fünf Löchern und ein Basketballplatz.

Eines von Hiltons Häusern niedergebrannt

Bei den verheerenden Waldbränden im südlichen Kalifornien zu Beginn des Jahres wurden tausende Gebäude zerstört. Keine Autostunde von ihrer neuen Villa entfernt, brannte auch eines der Häuser Hiltons nieder. Sie veröffentlichte , der ihr zufolge auch Bilder ihres zerstörten Hauses in Malibu zeigte. "In diesem Haus haben wir so viele wertvolle Erinnerungen geschaffen", schrieb sie dazu. Phoenix habe dort etwa seine ersten Schritte gemacht.