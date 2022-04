"Fühlt sich verboten an": Riskiert ausgerechnet Amira Pocher eine Corona-Infektion?

Bei Amira Pocher ist die Freude groß, denn sie kann wieder ohne Mund-Nasen-Bedeckung in den Supermarkt gehen. Die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher zeigt sich erleichtert. Doch eine Corona-Infektion könnte für sie berufliche Konsequenzen haben.

Amira Pocher ist im Supermarkt ohne Maske unterwegs, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. (Archivbild)

In Deutschland ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die Maskenpflicht gefallen. Supermärkte, Fitnessstudios, Schulen – in zahlreichen Einrichtungen dürfen sich Menschen wieder ohne Mund-Nasen-Bedeckung bewegen. Auch Amira Pocher verzichtet beim Einkaufen auf eine Maske. Sollte sie sich jedoch infizieren, könnte das negative Folgen für ihren "Let's Dance"-Auftritt haben.

Amira Pocher ohne Maske: "Ich glaube, ich finde das sehr gut!"

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Ehefrau von Oliver Pocher beim Besuch eines Supermarkts. "Leute, es ist gerade ein geschichtsträchtiger Moment in meinem Leben, oder in unser aller Leben", erklärt sie im kurzen Clip. "Ich bin gerade einkaufen mit meinem Sohn und ich trage keine Maske."

Amira Pocher freut sich sichtlich über ihre wieder gewonnene Freiheit, scheint dabei allerdings auch ein etwas mulmiges Gefühl zu haben. "Es fühlt sich so krass verboten an." Viele andere Besucher des Supermarkts tragen jedoch weiterhin eine Maske, wie sie sagt. Trotzdem zeigt sich die Moderatorin begeistert darüber, dass die Corona-Regeln gelockert wurden. "Ich glaube, ich finde das sehr gut!"

"Asozial" und "egoistisch": Amira Pocher bekommt Kritik

Einige Follower zeigen sich schockiert darüber, dass Amira Pocher ohne Mund-Nasen-Bedeckung einkaufen geht. Ihr Verhalten wird als "krass asozial" und "egoistisch" bezeichnet. "Amira postet in ihrer Story stolz, dass sie jetzt ohne Maske im Supermarkt voll auf Egoismus und soziale Kälte setzt. Null Punkte", schreibt ein Kritiker dazu. Ein weiterer fordert: "Schön, dass Ihr Kind gesund ist und nicht geschützt werden muss, andere Mütter bangen wegen Leuten wie Ihnen um das Leben ihrer Kinder!!! Sie haben eine große Reichweite, da würde man sich ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein wünschen."

Zu Pandemie-Beginn: Oliver und Amira Pocher wetterten gegen Influencer

Tatsächlich kommt diese Kehrtwende bei Amira Pocher in Zeiten von hohen Infektionszahlen überraschend. Zu Beginn der Pandemie zeigten sie und ihr Ehemann sich wenig begeistert über Menschen, die die Pandemie nicht ernst nahmen. Influencer, die sich im Urlaub präsentierten oder gegen Personenobergrenzen bei Partys verstießen, wurden von den beiden gnadenlos auf Instagram vorgeführt. Auch Mütter, die mit ihren Kindern einen Spielplatz besuchten, bekamen vom Promi-Paar heftige Kritik ab.

Doch was passiert, sollte sich Amira Pocher tatsächlich wieder mit dem Coronavirus anstecken? Immerhin ist die 29-Jährige aktuell bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" zu sehen und gilt sogar als Favoritin. Im günstigsten Fall müsste sie, wie bereits Promi-Kandidaten und Profi-Tänzer vor ihr, für eine Show aussetzen. Im schlimmsten Fall könnte sie allerdings nicht weiter an der Sendung teilnehmen, wie etwa Hardy Krüger jr.. Der Schauspieler durfte aufgrund seiner Infektion bereits nach der ersten Folge nicht weiter antreten.