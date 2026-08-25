"Frühstücksfernsehen"-Star Matthias Killing über Sohn: "Interessiert ihn alles gar nicht"

Sein Leben abseits des Rampenlichts hält Matthias Killing aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt hat der Moderator vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" aber eine Ausnahme gemacht. Mit der AZ sprach er über seinen Sohn.

Mit der Moderation des "Sat.1 Frühstücksfernsehens" hat Matthias Killing seinen absoluten Traumberuf gefunden und darf ab Herbst 2026 auch noch seine Lieblingsshow "The Voice of Germany" präsentieren. Dennoch will der 46-Jährige etwas mehr Ruhe in seinen stressigen Alltag bringen. "Ich versuche sehr bewusst, mein soziales Leben zu pflegen", sagt er im Gespräch mit der AZ. Auch die Zeit mit der Familie ist dem TV-Star sehr wichtig. Sein Sohn scheint allerdings nicht in die Fußstapfen des prominenten Vaters treten zu wollen.

Sohn von Matthias Killing hat keine Lust auf TV-Job

Seit 2013 ist Matthias Killing mit Ehefrau Svenja verheiratet. 2015 ist das Paar Eltern geworden. Wie steht der Sohn eigentlich zum TV-Job des Vaters? Dazu erklärt der 46-Jährige: "Er findet das schon immer gut. Das ist für ihn aber auch völlig normal." Der Moderationsposten bei "The Voice of Germany" scheint aber auch für den Nachwuchs etwas ganz Besonderes zu sein. "Mein Sohn findet es cool, mit ins Studio zu kommen und dort zu chillen. Er sitzt dann hinter den Kulissen, kriegt Kopfhörer aufgesetzt und kann die Show verfolgen."

Dennoch hat der Sohn von Matthias Killing offenbar keine Ambitionen, selbst vor die Kamera zu treten. "Er selbst hat aber überhaupt keinen Bock auf die große Bühne, das interessiert ihn alles gar nicht", sagt der "Frühstücksfernsehen"-Star der AZ. Öffentliche Fotos mit dem Zehnjährigen gibt es bislang keine – und das wird sich wohl so schnell auch nicht ändern, denn Killing hält sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Mit Ehefrau Svenja posiert er dennoch ab und an für gemeinsame Pärchenfotos.

So verliebt: Matthias Killing mit Frau Svenja © BrauerPhotos

Herkunft von Matthias Killing: So startete er seine Karriere

Matthias Killing wurde 1979 in Hagen, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, geboren, wo er bereits während seiner Schulzeit journalistische Erfahrung beim "Wochenkurier" sammelte. Mit einem Job als Animateur und Moderator auf dem Clubschiff "AIDA" begann seine Karriere.

Matthias Killing: Sportmoderation und "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Nach einem Studium der Film- und Fernsehwirtschaft moderierte Matthias Killing zunächst 2005 die Politiksendung "GIGA real", anschließend arbeitete er als verantwortlicher Redakteur und Moderator beim Privatsender NRW.TV. Nach einem weiteren Jobwechsel hieß es für ihn fortan: früh aufstehen. Seit Juni 2009 ist er "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderator.

In den folgenden Jahren war er auch des Öfteren als Moderator und Field-Reporter für "ran" und Sport1 sowie Sat.1-Shows wie "The Biggest Loser" und "Das große SAT.1 Promi-Boxen" tätig.

Matthias Killings schönste und schlimmste Momente im Fernsehen

In seiner Vita benennt er die Liveberichterstattung vor dem Champions-League-Finale in München im Jahr 2012 als seinen schönsten Moment als Sportkommentator, das verlorene Elfmeterschießen der Bayern gegen Chelsea als den schlimmsten. Seine Highlights im Frühstücksfernsehen: die Tour "Mission 25" durch Deutschland, die Teilnahme an der FULDA-Challenge 2013 in Kanada sowie ein Interview mit Jennifer Aniston.

Matthias Killing: Mit Promis hat er so seine Probleme

Der "Friends"-Star ist Matthias Killing gerade noch so bekannt. Mit anderen Superstars aus der Unterhaltungsbranche hat der TV-Moderator so seine Schwierigkeiten. Selbst weltberühmte Promis wie Beyoncé und Jay-Z oder die britische Sängerin Adele sorgen bei Killing für große Fragezeichen, wie er einst im Gespräch mit dem ehemaligen "Frühstücksfernsehen"-Promi-Experten Benjamin Bieneck vor laufender Kamera zugeben musste.