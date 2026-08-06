"Frühstücksfernsehen"-Star erzählt von Horror-Dreh: "Schlimmes Erlebnis"

Für das Fernsehen zu arbeiten, bedeutet nicht immer nur Glanz und Glamour. Das weiß auch Marlene Lufen. Die Moderatorin vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erinnert sich an einen TV-Dreh, der sie ganz schön gefordert hat.

Marlene Lufen (55) führt durch beliebte Formate wie das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und "Promi Big Brother". Meist nimmt sie die Moderatorinnenrolle ein, doch sie kennt auch die Kandidatinnenseite. Nun erzählt sie von einem TV-Dreh für den Sender VOX, mit dem sie schöne, aber auch sehr anstrengende Erinnerungen verbindet.

Marlene Lufen über "Promi Shopping Queen": "Schlimmes Erlebnis"

Marlene Lufen und Ex-Bachelorette Jessica Haller (36) trafen im Jahr 2018 beim Dreh für "Promi Shopping Queen" aufeinander. In Lufens Podcast "M wie Marlene" sprechen sie jetzt über die gemeinsame TV-Erfahrung. "Ich habe das auch als ganz schöne Zeit in Erinnerung", verrät die Moderatorin. "Shopping Queen oder Promi Shopping Queen. Schöne Grüße an Guido!" Gemeint ist natürlich Guido Maria Kretschmer (61), der in dem Format die Outfits der Kandidatinnen bewertet.

Doch die 55-Jährige räumt daraufhin ehrlich ein: "Es war für mich aber im Endeffekt auch ein schlimmes Erlebnis, weil ich sah nie wieder so bescheuert aus [...] wie am Ende dieser Staffel." Ihr Podcast-Gast Jessica Haller kann das so nicht bestätigen: "Du übertreibst total." Die Influencerin ging damals als Siegerin aus "Promi Shopping Queen" hervor.

Jessica Haller (li.) und Marlene Lufen (re.) lernten sich 2018 beim Dreh zu "Promi Shopping Queen" kennen. © IMAGO/Robert Schmiegelt

"Promi Shopping Queen": "Sendung, wo du nicht gepampert wirst"

"Ich kann mich gar nicht mal mehr daran erinnern, wie wir aussahen", sagt Jessica Haller schließlich. "Weil es so intensiv war körperlich. Es war körperlich einfach anstrengend." Zuschauer von "Promi Shopping Queen" würden dieses Pensum vermutlich völlig falsch einschätzen: "[Man] denkt sich, die haben da den Spaß ihres Lebens. Aber das ist so ein 12- bis 13-Stunden-Tag und man sieht im Fernsehen vielleicht nicht mal eine Stunde."

Marlene Lufen gibt ihr recht und sagt über die mehrtägige Drehzeit: "Es gab selten was zu essen. Es gab auch immer erst am Nachmittag eine Maske." Deshalb zieht die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin die Bilanz: "Es ist wirklich eine Sendung, wo du nicht gepampert wirst. Aber wir hatten trotzdem unseren Spaß." Und immerhin haben sich die beiden Damen über das Format kennengelernt und verstehen sich bis heute bestens.