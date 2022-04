Frühstücksfernsehen-Star Christian Wackert: Wie lebt er privat mit RTL-Ehefrau Stephanie Brungs?

Seit sechs Jahren steht Christian Wackert für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" vor der Kamera. Aber wie hat er eigentlich seine Karriere gestartet und was ist über sein Privatleben mit Ehefrau Stephanie Brungs bekannt? Und hat er Kinder?

Christian Wackert bildet zusammen mit Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Matthias Killing und Alina Merkau die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Familie. Der Moderator führt für den Sender, mal blödelnd, mal ernst, durch den TV-Morgen. Aber was ist über sein Privatleben bekannt?

Karrierestart für Christian Wackert: So kam er zum "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Seine berufliche Laufbahn hat Christian Wackert bereits direkt nach seinem Abitur eingeschlagen. In Hamburg studierte er Sportjournalismus und Medienwissenschaft und arbeitete nebenher bereits als Produktionsassistent für Sky Sport. Für sein Volontariat nach dem Studium verschlug es ihn zu dem Medienunternehmen Sporttotal nach München.

2016 wechselte der 33-Jährige nach Berlin, um für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zu arbeiten. Erst betreute er in der Onlineredaktion die Facebook-Seite der Sendung, nur wenige Monate nach seinem Start stand er dann auch erstmals vor der Kamera. Als Vertretung war der Moderator 2019 auch bei dem Sat.1-Format "Endlich Feierabend" zu sehen, das aber aufgrund von schlechten Einschaltquoten eingestellt wurde.

Christian Wackert und Ehefrau Stephanie Brungs: Verheiratet mit der Konkurrenz

Seit 2019 ist Christian Wackert mit Stephanie Brungs verheiratet. Das Herausfordernde an der Beziehung dürfte sein, dass ihre Arbeitgeber eigentlich direkte Konkurrenten sind: Während Wackert bei Sat.1 angestellt ist, arbeitet Brungs seit 2016 für die Sendergruppe RTL.

Für die beiden scheint das aber kein Problem zu sein. In dem Youtube-Format " " 2020 erklärten sie, dass sie nicht mit dem anderen tauschen wollen würden. "Ich bin so ein krasses RTL-Kind", sagte Stephanie Brungs dazu. Auch für Christian Wackert wäre das keine Option: "Steffi macht zwei Sachen, die ich, glaube ich, nicht könnte. Erstmal Nachrichten, dafür fehlt mir die Konsequenz in der Seriosität. Und dann wiederum das Thema Promis."

Fan-Fragen zur Kinder-Planung: Warum spricht Christian Wackert nicht über möglichen Nachwuchs?

Auf Instagram wird Christian Wackert immer wieder darauf angesprochen, wann er und seine Ehefrau endlich Kinder bekommen. Diese Fragen will der "Frühstücksfernsehen"-Moderator allerdings nicht beantworten. In einem Video-Statement lieferte er im Februar 2021 den Grund dafür: "Egal, ob ihr Frauen oder Männer nach der Kinderplanung fragt, ihr wisst nicht, was diese Fragen auslösen können. Im schlimmsten Fall übt sie Druck, sticht in Wunden, hinterlässt einen unglücklichen Menschen."

So privat zeigt sich Christian Wackert auf Instagram

Auch wenn der TV-Star nicht öffentlich über seine Familienplanung sprechen will, gibt er auf Instagram doch Einblicke in sein Privatleben mit Stephanie Brungs. Das Paar zeigt sich im Urlaub, bei Ausflügen und sogar ein Video von der Hochzeit:

Dabei dürfen natürlich auch Schnappschüsse mit Kolleginnen wie Marlene Lufen und Karen Heinrichs nicht fehlen. Bei einem Blick auf seine Fotos kann man erkennen, wie viel Christian Wackert sein Job beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" bedeutet.