"Frühstücksfernsehen"-Moderator vergisst Todestag der Mutter

"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star Matthias Killing gesteht, den Todestag seiner Mutter vergessen zu haben. Der Moderator erhielt viele Nachrichten und zeigt sich jetzt völlig überrascht.

"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star Matthias Killing (46) hat keine Eltern mehr. Im Juli 2024 gab der 46-Jährige bekannt, dass er sich schweren Herzens von seiner Mutter verabschieden musste. Ein halbes Jahr zuvor machte er den Tod seines Vaters publik. Jetzt spricht der Moderator über einen sehr persönlichen Moment, der für viel Aufmerksamkeit sorgte.

"Frühstücksfernsehen"-Star vergisst Todestag der Mutter: Was Matthias Killing jetzt überrascht

Matthias Killing hat den zweiten Todestag seiner Mutter vergessen. Der Moderator habe damit transparent umgehen wollen und dazu ein Online-Video gepostet, wie er im Podcast " " erzählt. Im Gespräch mit seiner "Frühstücksfernsehen"-Kollegin Karen Heinrichs erklärt der 46-Jährige, er sei "völlig baff" und überrascht gewesen, wie viele Menschen er mit einem Clip über den verpassten Sterbetag seiner Mama erreichen konnte. "Weit über 100.000 Leute haben sich das angeguckt. Und ich habe gedacht, so etwas gibt es ja gar nicht, dass ausgerechnet das jetzt wieder so viele anschauen", so der Journalist.

Liebe Worte für Matthias Killing: "Tränchen verdrückt"

Killing sei gerührt gewesen über viele liebe Reaktionen, die er lesen durfte. "Ich habe Hunderte Nachrichten zu diesem Video auf Instagram bekommen. [...] Und ich habe da so durchgescrollt, wirklich viele gelesen und auch noch mal ein Tränchen verdrückt", gesteht der Moderator. Die Reaktionen fielen durchweg verständnisvoll aus. Anstatt sein Vergessen zu verurteilen, ermutigten ihn die Menschen offenbar, sich keine Vorwürfe zu machen. Der Moderator meint dankbar: "Das ist mir im Kopf geblieben, weil da steckt ganz viel Schönes drin."

Matthias Killing und Karen Heinrichs stehen regelmäßig beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" vor der Kamera. Die beiden haben auch einen gemeinsamen Podcast, in dem sie über persönliche Themen sprechen. © imago/Andreas Weihs

"Wahrscheinlich weißt du eher ihren Geburtstag als den Todestag"

Auch im Rahmen ihres Podcasts haben Killing und seine Kollegin Nachrichten zu dem Thema erhalten. Karen Heinrichs liest eine Zuschrift vor: "Lieber Matthias, [...] du kanntest deine Mutter die längste Zeit als aktiver Mensch. Sehr wahrscheinlich weißt du eher ihren Geburtstag als den Todestag, und den hattest du ja auf dem Schirm. Denn der ist mit dem Leben verbunden." Die "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin ist begeistert von den schönen Worten: "Das fand ich schön." Ihr Gesprächspartner, an den die Zeilen gerichtet sind, zeigt sich ebenfalls sehr bewegt.

Matthias Killing zeigt Andenken an Vater: "Mit dem Tod umgehen"

Weil der Tod seiner Eltern nur wenige Monate auseinanderlag, erinnert sich Matthias Killing auch an den Verlust seines Papas. Er meint im Gespräch mit Heinrichs: "Zu diesem Thema, weißt du, was gerade neben mir liegt? Das ist der Schlüsselbund von meinem Vater. Da sind alle Schlüssel noch dran." Der "Frühstücksfernsehen"-Moderator hält das materielle Andenken im Video-Podcast in die Kamera. Stolz fügt er hinzu: "Das sind so Erinnerungen einfach."

Matthias Killing zeigt im Podcast "Redebedarf" den Schlüsselbund seines Vaters. © Screenshot/Spotify

"Frühstücksfernsehen"-Star verabschiedet sich von Mutter: "Du hast gekämpft"

Matthias Killing denkt offenbar regelmäßig an seine Eltern. Im Juli 2024 schrieb er zum Tod seiner Mutter via : "Liebe Mami, sechs Monate nach Papis Tod seid ihr nun wieder zusammen. In unserer Trauer ist das der größte Trost. Du hast gekämpft und wir sind dankbar, dass wir dich in deinen letzten Tagen intensiv begleiten konnten. Dank dir bin ich auf dieser Welt – du bist jetzt woanders, aber lebst in uns weiter. Ruhe in Frieden und sag liebe Grüße da oben."

Die genaue Todesursache von Killings Mutter ist öffentlich nicht bekannt. Klar ist: Der Journalist bewahrt sie in liebevoller Erinnerung.