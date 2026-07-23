"Frühstücksfernsehen" goes "Traumschiff"? Moderator macht überraschende Ankündigung

Eigentlich ist Matthias Killing als TV-Moderator bestens ausgelastet: Sport-Events, "The Voice of Germany" und das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zählen zum Portfolio des 46-Jährigen. Doch Matthias Killing hegt ganz bestimmte Schauspielträume, wie er nun erzählt – und die haben mit dem ZDF-"Traumschiff" zu tun.

Matthias Killing (46) wurde vor wenigen Wochen eine besondere Ehre zuteil: Der Moderator vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hatte im Juni 2026 einen Gastauftritt in der Vorabendserie "Die Landarztpraxis", bei dem er sich selbst spielen durfte. Offenbar hat der TV-Star Blut geleckt! Denn nun erzählt Matthias Killing, mit einer Schauspielrolle auf dem "Traumschiff" zu liebäugeln.

Matthias Killing über "Traumschiff"-Rolle: "Habe ein neues Ziel"

"Ich bin ja jetzt auch Schauspieler, wie du weißt", scherzt Matthias Killing gegenüber Kollegin Karen Heinrichs (52). Im gemeinsamen Podcast "Redebedarf" erzählt der Moderator, der Schauspielerei nach seinem Auftritt bei "Die Landarztpraxis" treu bleiben zu wollen – und hat dafür schon ein konkretes Format ins Auge gefasst: "Ich habe ein neues Ziel, Karen. Das 'Traumschiff'!"

Über die Ambitionen ihres Kollegen muss die 52-Jährige schmunzeln: "Oh, das sind aber große Ziele. Meinst du, da reicht die Qualifikation, sich einmal selbst darzustellen?" Von seinen Plänen lässt sich Killing aber nicht so leicht abbringen. "Mein neues Ziel ist das 'Traumschiff'", stellt er klar. "Und weißt du, warum? Weil ich doch als Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff angefangen habe."

Auf dem "Traumschiff" durfte der Cast um Florian Silbereisen, Collien Fernandes und Daniel Morgenroth schon so manchen Gaststar begrüßen. Bald auch Matthias Killing? © Dirk Bartling

"Das Traumschiff" im ZDF: Matthias Killing möchte dort "Bingo spielen"

Persönliche Erfahrungen auf einem Kreuzfahrtschiff stecken also hinter seinen "Traumschiff"-Ambitionen. "Ah, da bräuchtest du dann ja auch nur dich selbst zu spielen, das ist ja super praktisch", stellt Karen Heinrichs fest. "Da brauchst du eigentlich gar nicht vorher noch auf irgendeine Schauspielschule oder irgendwas lernen – du brauchst gar kein Talent", lacht die Blondine.

Schließlich schmückt Matthias Killing seinen geplanten Gastauftritt mit weiteren Details aus. "Auf dem 'Traumschiff' möchte ich Bingo spielen", sagt der Moderator, bevor er auflöst, dass er das Ganze nicht wirklich ernst meint. "Einfach nur, um ein bisschen herumzuspinnen. Schöne Grüße an die Kollegen." Doch ganz ausgeschlossen scheint sein "Traumschiff"-Auftritt nicht zu sein: "Wer weiß, wohin da die Reise geht", so Matthias Killing geheimnisvoll.