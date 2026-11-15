Früher großer Fan: Warum Reinhold Messner den "Bergdoktor" heute nicht mehr schaut

Als Bergsteiger hat Reinhold Messner die Schönheit und die Risiken der Berge wie kaum ein anderer kennengelernt. Doch wie steht er zu der beliebten Serie "Der Bergdoktor"? Jetzt verrät er ehrlich, warum er das ZDF-Format mit Hans Sigl heute nicht mehr verfolgt.

Reinhold Messner (82) zählt zu den bekanntesten Bergsteigern der Welt. 1978 erreichte er den Gipfel des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff und schrieb damit Geschichte. Wer die Schönheit der Berge lieber von der heimischen Couch aus genießt, kann dies als Zuschauer von "Der Bergdoktor" im ZDF tun. Wie Reinhold Messner über das Format mit Hans Sigl (57) denkt? Jetzt verrät er es.

Reinhold Messner über "Der Bergdoktor": "Nicht nach meinem Geschmack"

In der neuesten Ausgabe von "Riverboat" ist Reinhold Messner zusammen mit seiner Ehefrau Diane zu Gast. Der Bergsteiger gesteht: "Die Romantik ist nicht meine Welt. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die Bergliteratur, auf die ich ja viel aufgebaut habe, die ich gelesen habe, romantisiert ist. Sie entspricht nicht den Tatsachen, da habe ich sehr früh dagegen angeschrieben."

Moderatorin Kim Fisher (57) möchte daraufhin von Messner wissen, ob er als Bergexperte die Serie "Der Bergdoktor" im ZDF verfolgt. Das Format um Hans Sigl ist für emotionale Storylines und atemberaubende Tirol-Kulissen bekannt. "Ich habe ihn geguckt, auch mit Freuden", erzählt Messner. Jedoch habe sich das inzwischen geändert: "Jetzt ist es eine Sendung, die psychologisch Sachen aufdeckt und verfolgt. Und die eigentlichen Bergsachen sind nicht nach meinem Geschmack", gibt der 82-Jährige offen zu.

Seit 2008 begeistert "Der Bergdoktor" ein breites ZDF-Publikum. Reinhold Messner gehört inzwischen nicht mehr zur Zuschauerschaft. © ZDF/Erika Hauri

Roland-Kaiser-Hit zur Hochzeit: Reinhold Messner bewies romantische Ader

Auch wenn Reinhold Messner sich selbst nicht als romantischen Menschen bezeichnen würde, gab es auch in seiner Beziehung echte Herzklopf-Momente. Kim Fisher spricht ihn darauf an, auf seiner Hochzeit zum Roland-Kaiser-Song "Dich zu lieben" getanzt zu haben. "Also da waren wir beide ganz high", bestätigt der Bergsteiger die Info mit einem Schmunzeln.

Am 28. Mai 2021 gaben sich Reinhold Messner und seine Diane das Jawort. Ein Roland-Kaiser-Song prägte den großen Tag des Paares. © imago/star-media

Schließlich verrät Messner: "Also ich bin ja kein Tänzer und auch die Diane ist nicht unbedingt begeistert, mit Freuden zu tanzen." Seine Hochzeit habe eine willkommene Ausnahme dargestellt: "Aber wir haben das wirklich mit Freuden gemacht und das ist auch ein großartiges Lied", erinnert sich der 82-Jährige an den besonderen Tag im Jahr 2021 zurück.