Froonck Matthée und Freund Dominic: Aufbruch in ein neues Leben auf Ibiza

Er ist DER Weddingplaner Deutschlands, hat eine eigene TV-Show, organisierte die Promi-Hochzeiten von Sarah Connor oder Marc-André ter Stegen und war Trauredner von Kaya Yanar. Mit der AZ hat Froonck Matthée über seinen Erfolg, den Neuanfang auf Ibiza, sein Privatleben und die Liebe zu seinem Partner Dominic gesprochen.

Mit Froonck Matthée verbindet man romantische Liebesversprechen, traumhafte Kulissen und ein sympathisches Dauerlächeln. Seit über 20 Jahren plant und organisiert der 54-Jährige eindrucksvolle Hochzeiten. Doch jetzt schlägt der TV-Star (und auch bodenständige Unternehmer) einen neuen Weg ein. Mit seinem sieben Jahre jüngeren Lebensgefährten Dominic hat er gegründet. Froonck streicht die Segel. Ein Aufbruch in ein neues, vielleicht noch erfolgreicheres Leben.

Weddingplaner Froonck Matthée: Neue Event-Agentur auf Ibiza

"Ich habe nach der Covid-Depression einen Neuanfang gewagt und habe jetzt nach sechs Jahren in Nizza ein weiteres Büro auf Ibiza eröffnet. Ich muss einfach am Meer leben, im sonnigen Süden, das tut mir gut", sagt Froonck Matthée der AZ.

Privatleben: Froonck Matthée wohnt mit Lebensgefährte Dominic in San José

Die Balearen-Insel wird gleichzeitig zu seinem neuen Wohnort, wie Froonck erklärt: "Wir leben in einem Apartment mit Meerblick und Dachterrasse in San José. Das Praktische: Ich brauche kein Büro, sondern nur einen Laptop und das Telefon. Denn sind wir viel für die Kunden unterwegs. Das macht es spannend und abwechslungsreich."

Liebes-Geschichte: So lernte Froonck Matthée seinen Partner kennen

Seit zehn Jahren arbeitet Froonck mit seinem Partner, der aus Nizza stammt, auch zusammen. Die beiden lernten sich 2011 bei den Werbefestspielen in Cannes kennen. "Dominic ist der kreative Kopf, kümmert sich um die Umsetzung. Er hat immer tausend Ideen und nimmt sich der Gestaltung an, also alles, was Ausstattung, Deko, Blumen, Besteck, Gastgeschenke, Einladungen und so weiter betrifft. Wir ergänzen uns einfach perfekt."

Froonck machte es perfekt: Fußballer Marc-André ter Stegen und seine Daniela heirateten 2017 © ivashstudio

Dass Berufs- und Privatleben so eng miteinander verflochten sind, stört die beiden nicht, wie Froonck Matthée erklärt: "Das funktioniert sehr gut. Wir haben oft die gleichen Gedanken und verstehen uns auch ohne zu sprechen. Dennoch können wir auch gut abschalten. Dominic hat seinen Sport und ich gehe gerne aus und reise viel. Das ist mein Ausgleich zum intensiven Beruf. Ich nenne es allerdings lieber meine Berufung, andere nennen mich vielleicht Workaholic."

Wann heiratet Froonck Matthée seinen Freund?

Noch will Dominic nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, er drängt überhaupt nicht ins Rampenlicht. Froonck verspricht aber: "Ich stelle meinen Partner bei der Hochzeit vor." Ein Datum haben die beiden Liebenden aber noch nicht gefunden. Fest steht: Froonck will seine eigene Hochzeit nicht selbst organisieren. "Ich gebe die Verantwortung komplett in fremde Hände ab, sonst würde ich ja meinen Beruf ad absurdum führen. Zu meinen Paaren sage ich ja auch immer: 'Gebt die Kontrolle ab, dann könnt ihr selbst feiern und genießen.'"

Der Ablauf: Froonck Matthée warnt vor beliebtestem Fehler bei einer Hochzeit

Denn der beliebteste und häufigste Fehler bei einer Hochzeit sei die zeitliche Gestaltung, also der Ablauf, wie Froonck Matthée warnt: "Wenn die Trauung zu früh beginnt, ist der Tag insgesamt zu lang. Oftmals werden die Gäste am Nachmittag bis zum Abendessen allein gelassen, weil das Programm, die Abwechslung oder ein Location-Wechsel fehlen. Dann entstehen zähe Pausen und unangenehme Längen, welche die Stimmung zumeist kaputt machen."

Über 600 Hochzeiten hat Froonck Matthée bislang als Wedding-Planer in 13 verschiedenen Ländern begleitet; auf Ibiza sollen jetzt auch andere Veranstaltungen wie Geburtstage, Babyshower-Partys oder Geschäftseröffnungen realisiert werden. Über den Event-Neustart sagt Froonck: "Ich finde, man kann nie genug feiern, gerade heutzutage braucht es positive Momente, die Freude bereiten. Man muss die Gelegenheit immer nutzen, die Zeit geht so schnell vorbei."

Froonck Matthée ist ab dem 19. April beim Neustart des Formats "4 Hochzeiten - Von Braut zu Braut" auf Vox zu sehen.