Frischer Glanz fürs Grand Hotel: Bayerischer Hof präsentiert nagelneue Lobby für vier Millionen Euro
Schon internationale Größen wie Woody Allen, Charlie Chaplin und Alfred Hitchcock durchschritten sie - die imposante Lobby des Bayerischen Hofs ist eine Institution wie das Münchner Traditionshaus selbst und - hat zuletzt ein ordentliches Facelift durchgemacht.
Exklusiver Gästekreis beim traditionellen Karpfenessen im Bayerischen Hof
Stolz präsentiert Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt das Millionen-Projekt im Rahmen des traditionellen Karpfenessens einem exklusiven Kreis. 60 handverlesene prominente Gäste vom Schauspielerpaar Heiner und Viktoria Lauterbach über Mietwagen-Königin Regine Sixt, Evi Brandl (Vinzenz Murr) bis zur Politprominenz (Ulrike Scharf und Georg Eisenreich) zupfen am Donnerstag ihre ganz persönliche Schuppe.
Neujahrsbrauch: Die Schuppe bringt Glück und Wohlstand
Rangiert der bescheidene Karpfen in der Rangordnung des Fischgetiers das in der Münchner High Society sonst bevorzugt auf den Tellern landet eher hinter Austern, Jakobsmuscheln und Co. - zum neuen Jahr erlebt auch er mal eine Glanzstunde.
Der Brauch besagt nämlich: Wer sich eine Schuppe des Speisefischs im Geldbeutel aufhebt, für den soll es im neuen Jahr Glück und Wohlstand regnen.
Megaprojekt: Neue Lobby im Bayerischen Hof hat vier Millionen Euro gekostet
Und für den neuen Empfangsbereich hat Innegrit Volkhardt in den Jahren zuvor offenbar fleißig gezupft: Das neu gestaltete Herzstück des Nobelhotels hat nämlich stolze vier Millionen Euro gekostet.
Verantwortlich dafür: Der Innendesigner der Promiwelt, der schon Kim Kardashian und Robert De Niro eingerichtet hat: Axel Vervoordt. Hotel-Chefin Innegrit Volkardt arbeitet mit dem belgischen Star-Designer bereits seit nahezu 17 Jahren zusammen.
Das sagt Heiner Lauterbach über das neue Herzstück im Hotel
Er zeichnet unter anderem auch für die Neugestaltung des Atelier- und des Garden-Restaurants verantwortlich - und trifft mit seiner Arbeit genau den Geschmack von Schauspieler Heiner Lauterbach: „Mir gefällt sie (die Lobby, d. Red.) sehr gut. Ich mag dieses Schlichte, zeitlos Elegante grundsätzlich gerne“, sagt er der AZ.
München statt Kitzbühel: Sybille Beckenbauer hält dem Bayerischen Hof die Treue
Den Brauch des Karpfenessens hat auch Sybille Beckenbauer erst über ihren Ex-Mann Franz Beckenbauer kennengelernt - und von Kitzbühel weiter nach München getragen, wie sie der AZ erzählt.
Während die Familie rund um Witwe Heidi Beckenbauer das legendäre Karpfenessen in Kitzbühel zu Ehren des verstorbenen Kaisers mit Promis wie Maria Höfl-Riesch und Johannes B. Kerner weiterführt, hält Sybille Beckenbauer dem Bayerischen Hof die Treue.
