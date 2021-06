"Friends"-Star Matthew Perry trennt sich von seiner Verlobten, der Literaturmanagerin Molly Hurwitz: "Manchmal klappt es einfach nicht."

"Friends"-Star Matthew Perry (51) hat sich von seiner Verlobten, der Literaturmanagerin Molly Hurwitz (29) getrennt. "Manchmal klappt es einfach nicht und hier ist es so", sagte Perry . "Ich wünsche Molly nur das Beste."

Matthew Perry und Molly Hurwitz waren seit 2018 ein Paar und seit November 2020 verlobt. Damals schwärmte Perry ebenfalls im "People"-Magazin: "Ich habe mich entschieden, mich zu verloben. Zum Glück war ich zu diesem Zeitpunkt zufällig mit der tollsten Frau auf diesem Planeten zusammen."

Trennung nach der großen Reunion-Premiere

Die traurige Nachricht von Perry und Hurwitz' Trennung kommt kurz nach der Premiere der mit Spannung erwarteten "Friends"-Reunion, bei der Perry wieder mit seinen ehemaligen Co-Stars aus der erfolgreichen NBC-Sitcom zusammenkam.

Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53), David Schwimmer (54) und Perry traten alle in dem Special auf, das derzeit auf HBO Max / Sky gestreamt werden kann. Es wurde in der originalen Kulisse der beliebten Sitcom (1994-2004) in Burbank, Kalifornien, gedreht.