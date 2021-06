"Friends"-Star James Michael Tyler ist an Krebs erkrankt

James Michael Tyler spielte in der Kultserie "Friends" den Gunther. Nun hat der Schauspieler erklärt, dass er schwer an Krebs erkrankt ist.

"Friends"-Star James Michael Tyler (59) hat Krebs im Endstadium. Das erklärt der Schauspieler, der in der Kultserie viele Jahre den Gunther spielte, nun . Bereits im September 2018 sei bei ihm fortgeschrittener Prostatakrebs diagnostiziert worden, der in seine Knochen gestreut habe. Mittlerweile befinde sich die Krankheit im Endstadium, Tyler unterziehe sich einer Chemotherapie. Wegen Tumoren in seiner Wirbelsäule und seinen Knochen könne der Schauspieler nicht mehr laufen. Bilder in einem Beitrag der "Today Show" zeigen ihn im Rollstuhl.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Krebs sei auch der Grund, warum Tyler bei der "Friends"-Reunion nicht persönlich mit von der Partie war. Er ist darin nur via Videocall zu sehen. Tyler habe seine Diagnose jedoch für sich behalten, um das freudige Ereignis nicht mit der traurigen Nachricht zu überschatten.

James Michael Tyler will Leben retten

"Mein Ziel im vergangenen Jahr war es, meinen 59. Geburtstag zu feiern", sagt er unter Tränen. "Das habe ich geschafft." Nun sei sein Ziel, "wenigstens ein Leben zu retten", indem er dafür werbe, frühzeitig zur Krebsvorsorge zu gehen.

Rund zehn Jahre lang spielte James Michael Tyler in "Friends" die Nebenrolle des Gunther. Er verkörperte den Manager des Cafés "Central Perk" von 1994 bis 2004. In "Friends: The Reunion" kehrten die Serienstars Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (57), Lisa Kudrow (57), Matthew Perry (51), David Schwimmer (54) und Matt LeBlanc (53) an den Originalschauplatz der Kultkomödie auf dem Gelände der Warner Bros. Studios in Burbank zurück. Das Special ist in Deutschland bei Sky zu sehen.