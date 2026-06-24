Friedenspreis des Deutschen Films: Promis feiern besondere Verleihung in München

Am Dienstagabend wurde in München der Friedenspreis des Deutschen Films verliehen. Im Cuvilliéstheater versammelten sich zahlreiche Promis, um das Event gemeinsam zu feiern.

Bei über 30 Grad kamen die Promis am roten Teppich des Cuvilliéstheaters in München ordentlich ins Schwitzen. Trotzdem strahlten die geladenen VIP-Gäste am Dienstagabend (23. Juni) auf dem roten Teppich, um den Friedenspreis des Deutschen Films zu zelebrieren. Wer war bei diesem besonderen Event dabei?

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: "Ein wunderbarer Abend"

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger ließ es sich nicht nehmen, beim Friedenspreis zu feiern. Die Schauspielerin präsentierte ihren neuen Look, denn vor wenigen Wochen hat sie sich an eine Frisur-Veränderung getraut. Nach ihrem Schauspiel-Job in Berlin und Hamburg ist sie nun wieder nach München zurückgekehrt. "Ein hoffnungsvoller, wunderbarer Abend, der gezeigt hat, wie wichtig es ist, durch die Möglichkeit des Films, Sichtbarkeit zu generieren", schwärmte sie über die Veranstaltung. "Ich fühle mich gerade sehr wohl, werde weiterhin auf der Bühne stehen und habe ich jetzt viele Termine beim Filmfest."

Cornelia Corba ist beeindruckt von den Preisträgern in München

Für Cornelia Corba war die Preisverleihung eine gute Gelegenheit, mit alten Freunden zusammenzukommen. "Ich habe viele Bekannte aus dem Film- und TV-Business getroffen", sagte die Schauspielerin der AZ. Sie zeigte sich auch begeistert von den Preisträgern, die an dem Abend ausgezeichnet wurden. "Die drei ausgewählten Filme beeindruckten. Sie griffen verschiedene aktuelle Themen auf. Der Film der Münchner Preisträgerin zeigte mit ihrem selbst erlebten Schicksal eine Lücke im deutschen Strafgesetz auf, bei der zum Schutz der Frauen dringender Handlungsbedarf besteht. Der türkische Preisträger zeigte das Schicksal einer von der türkischen Regierung verfolgten Familie, die sich ein Leben in Deutschland aufbaute. [...] Die beeindruckendste Aussage brachte der Film der palästinensischen Regisseurin. Er erzählte von einem palästinensischen Jungen, der von israelischen Soldaten erschossen worden war. Sein Herz wurde einem israelischen Kranken gegeben."

Gruppenbild der Preisträger Edgar Reitz (Ehrenpreis), Daniela Magnani Hüller (Debütpreis) und Ilker Catak (Preis National). Dominik Maringer vertritt Cherien Dabis (Preis International) © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Diana Körner verarbeitet Tod von Enkel: "Mir geht es gut"

Für Kollegin Diana Körner war der Besuch des Friedenspreises sicherlich nicht leicht. Die Schauspielerin hat vor wenigen Wochen ihren Enkel Remo durch einen tragischen Unfall verloren – der 19-Jährige war nach einem Sturz in die Isar ertrunken. Den Fotografen am roten Teppich schenkte sie dennoch ein Lächeln. Wie es in ihr drin aussieht, lässt sich nur erahnen.

Eigentlich wollte Diana Körner sich unbemerkt an den Fotografen und Journalisten vorbeischleichen. "Ich bin hier, um mir den Film anzuschauen und bin gespannt, welchen sie diesmal ausgesucht haben", erzählte sie. Über die Tragödie, die ihre Familie ereilt hatte, sagte sie: "Über dieses große Unglück muss man ja gar nicht mehr reden. Mir geht es gut, alles andere muss man mit sich selbst klären." Jeder helfe sich selbst, jeder würde anderes damit umgehen – und ihr helfe es eben, zu drehen und zu arbeiten, so Körner. "Das Leben geht weiter, wir müssen es irgendwie meistern", resümierte sie.

Welche weiteren Promis den Friedenspreis des Deutschen Films in München gefeiert haben, sehen Sie in der Bilderstrecke.