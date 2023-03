Freundin war mit im Wagen: Pete Davidson in Autounfall verwickelt

Pete Davidson und seine Freundin Chase Sui Wonders sollen am Wochenende in einen Autounfall in Beverly Hills verwickelt gewesen sein.

06. März 2023 - 07:53 Uhr | (hub/spot)

Pete Davidson soll einen Unfall gehabt haben. © DFree/Shutterstock.com

Comedian Pete Davidson (29) ist am Samstagabend offenbar in einen Autounfall verwickelt gewesen. Der Wagen, in dem er saß, kollidierte in Beverly Hills mit einem Hydranten, unter Berufung auf die Polizei. , das zuerst über den Unfall berichtet hatte, saß der 29-Jährige angeblich selbst am Steuer des Fahrzeugs. Mit dabei soll demnach auch die Freundin des Stars gewesen sein, Schauspielerin Chase Sui Wonders (26). Bei "TMZ" heißt es zudem, Davidson habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er soll über einen Bordstein gefahren, den Hydranten getroffen und schließlich gegen die Seite eines Wohnhauses gekracht sein. Verletzte habe es nicht gegeben. Quellen sagten "TMZ" außerdem, dass Drogen und Alkohol bei dem Unfall keine Rolle gespielt haben sollen. Pete Davidson soll neu verliebt sein "People" zufolge hat die Polizei nur bestätigt, dass der "Saturday Night Live"-Star im Auto war. Ob er den Wagen steuerte und ob es weitere Insassen gab, ist nicht offiziell bestätigt. Chase Sui Wonders und Pete Davidson sollen Gerüchten zufolge seit Ende letzten Jahres ein Paar sein. Im August 2022 hatte sich der Comedian nach rund neun Monaten von Kim Kardashian (42) getrennt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de