Star-Konditor Christian Hümbs und seine Kollegin "Betty" Schliephake-Burchardt bilden auch 2025 das Jury-Duo bei "Das große Backen". Doch was ist über sein Leben abseits der TV-Kameras bekannt? Hat der Patissier eine Freundin?

Der Star-Konditor Christian Hümbs ist bereits seit 2013 Juror bei "Das große Backen". Seit 2015 wird er dabei von Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt unterstützt. Auch bei den Spin-Offs der Sendung wie "Das große Promibacken" oder "Das große Backen – Die Profis" bewerten die beiden die Desserts, Kuchen und Torten der Teilnehmer. Doch nicht nur beruflich läuft es für den Konditor – seine Lebensgefährtin hat der 42-Jährige offenbar in einer der Sendungen kennengelernt.

Wer ist die Freundin von Christian Hümbs?

Auf seinem Instagram-Account teilt Christian Hümbs hauptsächlich Fotos von süßen Köstlichkeiten, hin und wieder findet sich auch das ein oder andere Selfie in seinem Feed. Sehr Privates gibt es jedoch eher selten zu sehen. Dies änderte sich in der Vorweihnachtszeit 2023: Am 22. Dezember veröffentlichte der Konditor ein Selfie von sich und Freundin Evelin Blum samt einer Liebeserklärung.

Aufmerksamen "Das große Backen"-Zuschauern dürfte die Dame bekannt vorkommen: 2019 war die damals 24-jährige Kandidatin der siebten Staffel des Formats und belegte letztendlich den zweiten Platz. Ein Paar wurden sie aber offenbar nach Drehschluss: Aus dem Instagram Beitrag geht hervor, dass das Paar wohl erst seit etwa einem Jahr zusammen ist.

Evelin Blum kommentiert das ganze mit einer kleinen Anspielung: "Warum denken die denn alle, dass wir verliebt sind? Wir strahlen doch nur so viel Freude aus, weil die Franzbrötchen gleich frisch aus dem Ofen kommen!" Was hat es damit auf sich? Wer weiter runterscrollt, wird fündig: Fast genau ein Jahr zuvor, im Dezember 2022, haben die beiden auf Hümbs Kanal per Live-Funktion gemeinsam Franzbrötchen für die Follower gebacken. Womöglich hat es da endgültig zwischen den beiden gefunkt.

Rezepte und Backbücher von Christian Hümbs

Wer die berühmten Franzbrötchen oder andere Leckereien von Christian Hümbs gerne nachbacken möchte, wird teilweise auf seinem Instagram-Kanal fündig. Wer es lieber analog mag, kann seine Rezepte aber auch in Form der Backbücher "Back dich um die Welt" und "Richtig gut backen" erwerben. Davon abgesehen findet man eine kleine Auswahl seiner Rezepte auch auf seiner Homepage unter .

In welchem Restaurant arbeitet Christian Hümbs?

Zu Christian Hümbs Werdegang gehören diverse namhafte Restaurants: Seine Karriere startete er 2006 als Patissier auf der Stromburg bei Johann Lafer, weiter ging es 2009 im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg. Ab 2011 hatte Hümbs diverse Stationen in der Sternegastronomie: 2011 war er im Restaurant Aqua bei Sven Elverfeld tätig (drei Michelinsterne), 2012 verschlug es ihn nach Sylt in das Zwei-Sternerestaurant La Mer bei Sebastian Zier, 2015 kehrte er zurück nach Hamburg und arbeitete in dem ebenfalls mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Haerlin bei Christoph Rüffer.

Christian Hümbs in München: Er veredelte Gebäck im Bayerischen Hof

Von 2017 bis 2019 machte er schließlich in München im berühmten Hotel Bayerischer Hof Station, welches in dieser Zeit mit drei Michelinsternen ausgezeichnet wurde. Seit November 2019 ist Hümbs Chef-Patissier des Hotels The Dolder Grand in Zürich.